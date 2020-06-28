|
Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения
28.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Задержаний нет, всё было корректно, людям разъяснили, то место проведения обсуждений по вопросам референдума определено горисполкомом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержаний нет, всё было корректно, людям разъяснили, то место проведения обсуждений по вопросам референдума определено горисполкомом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)