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Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

28.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Задержаний нет, всё было корректно, людям разъяснили, то место проведения обсуждений по вопросам референдума определено горисполкомом.

Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

Сотрудники ОМОН пригласили общественность с площади Ленина пройти к месту обсуждения

 
 
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  Задержаний нет, всё было корректно, людям разъяснили, то место проведения обсуждений по вопросам референдума определено горисполкомом.
 
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