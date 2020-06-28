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Беларусов не пустили считать голоса на выборах. И они начали записывать едкие видео для Ермошиной

28.06.2020 13:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Выборы-2020 сильно отличаются от прошлых президентских выборов в Беларуси по всем параметрам. В том числе, и по уровню активности беларусов. В этом году в стране запустили инициативу «Честные люди», которая призывала граждан не сидеть дома на диване, а собрать всего 10 подписей и попытаться стать членом или наблюдателем участковой избирательной комиссии, которая считает голоса на выборах. Компанию создали для того, чтобы не допустить фальсификации при подсчете бюллетеней. 

Инициативу «Честные люди» поддержали больше 2 тысяч беларусов. Знаете, сколько из в них в итоге попали в избирком? 12 человек, 7 из которых смогли попасть на избирательные участки даже не в Беларуси, а в беларуские посольства за границей. То есть считать наши голоса на этих выборах «по традиции» будут члены Республиканской партии труда и справедливости, представители Федерации профсоюзов, «Белой Руси», Белорусского союза женщин и БРСМ. Как говорится, лучшие люди страны. 

Многих беларусов, естественно, такой итог не устроил. И они начали жаловаться на формирование составов участковых комиссий. Глава ЦИК Лидия Ермошина решила ответить возмутившившим, и сочла уместным процитировать в этом ответе известную фразу: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». 

А потом беларусы ответили Ермошиной 

29-летний Андрей Карелин из Бобруйска с самого начала решил участвовать в избирательной кампании. Парень собирал подписи «в жару и дождь» за кандидата Виктора Бабарико. И, по его словам, насобирал 800. А потом решил собрать подписи и за себя, чтобы попасть в состав избирательной комиссии по месту своего проживания (на участок № 73 в Первомайском районе Бобруйска). И эти подписи Андрей собрал, но дальше все пошло не по плану. 

23 июня Андрей пришел на заседание по утверждению составов участковых комиссий, но его туда не пустили. «Сообщили, что я не имею права представлять интересы тех 10 избирателей, которые выдвинули меня в члены избиркома. Мол, пусть присутствует любой другой из этих людей – только не я. И это странно, ведь одиннадцатой была моя подпись. Получается, что я не имею права представлять и свои интересы?» – рассказал Андрей журналистам TUT.by. 

Позвать на заседание кого-то, кто поддержал его подписью, Андрей не успел. Поэтому он позвонил на горячую линию ЦИК, где, по его словам, ситуацию сочли странной и предложили составить жалобу в письменном виде. Жалобу Андрей отправил, но, что было ожидаемо, она абсолютно ничего не решила. В ответе ЦИК сослался на сложную эпидемиологическую ситуацию и уточнил, что его присутствие или неприсутствие на заседании комиссии не повлияло бы на итоги. 

Андрей не прошел в избирком, но он не знает, кто и как за него голосовал – стрим с участка бобруйчанина не вели. Обжаловать ответ в суде Андрей не также не успел. А потом парень увидел обращение Лидии Ермошиной про «чужой монастырь» и решил записать для нее ответное видео. Цитируем: 

«Лидия Михайловна, добрый день. Меня зовут Андрей. Я родился и вырос в Бобруйске. В чудесном городе, в котором и вы учились в школе, и начинали как руководитель (кстати, где-то за спиной фонтан). И в котором, судя по интервью, планируете гостить на отдыхе у подруг. Я впервые в кампании и лично, бесплатно, мирно в пандемию – и в жару, и в дождь – собрал около 800 подписей за Виктора Дмитриевича Бабарико. И это и учителя, и медики, и рабочие, и родственники ваших подруг, в конце концов. Надеюсь, симуляцией общественного мнения не сочтете – легко проверить. 

Еще 10 подписей я собрал за себя, чтобы считать голоса нашего района участковой комиссии. Административных правонарушений нет, пока. Характеристика с работы адекватная, куча разных дипломов, но меня и четырех коллег даже не пустили на заседание комиссии, я уже не говорю про включение. Ваша комиссия спустили обращение в облисполком, прислали отписку. Как сказали бы вы, не состоятельно. Лидия Михайловна, я уважаю вашу работу, так почему же «монастырь» – чужой? А нас вы называете противоположной стороной? Мы граждане другой страны? Или кампания ведется не за народные деньги? И почему вообще монастырь? Выборы – это что-то закрытое? Вопросики лезут, с нетерпением жду ответов, как и многие бобруйчане. Спасибо». 

Как думаете, ответит ли Лидия Михайловна Андрею? 

 
 
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Выборы-2020 сильно отличаются от прошлых президентских выборов в Беларуси по всем параметрам. В том числе, и по уровню активности беларусов. В этом году в стране...
 
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