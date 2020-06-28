У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня - день, когда каждый может прийти по приглашению горисполкома и высказать свои мысли по вопросу реферундума, который предложил провести Лукашенко по вопросу завода АКБ.





У сквера Иконникова, а это не так уж и далеко от горисполкома, уже расположился спецавтомобиль, а народе больше известный как автозак.





Хотя по факту он таковым не является, в таких автомобилях перемещается ОМОН, но все мы видели, как людей задерживают на улицах, и увозят в подобной спецтехнике, там просто больше места, чем в обычном автозаке.





Кстати, на пл. Ленина тоже скопление сотрудников правоохранительных органов.





Вчера вечером, кстати, аналогичный автомобиль расположился на Машерова. И там, и здесь создаются проблемы для движения, но ведь никого это не волнует.



