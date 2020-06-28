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У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?

28.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня - день, когда каждый может прийти по приглашению горисполкома и высказать свои мысли по вопросу реферундума, который предложил провести Лукашенко по вопросу завода АКБ.

У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?

У сквера Иконникова, а это не так уж и далеко от горисполкома, уже расположился спецавтомобиль, а народе больше известный как автозак.

У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?

Хотя по факту он таковым не является, в таких автомобилях перемещается ОМОН, но все мы видели, как людей задерживают на улицах, и увозят в подобной спецтехнике, там просто больше места, чем в обычном автозаке.

У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?

Кстати, на пл. Ленина тоже скопление сотрудников правоохранительных органов.

У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?

Вчера вечером, кстати, аналогичный автомобиль расположился на Машерова. И там, и здесь создаются проблемы для движения, но ведь никого это не волнует.

У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?

У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?

У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?

У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума? У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума? У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума? У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума? У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?
У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума? У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума? У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума? У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?

У сквера Иконникова заметили автозак. Готовимся к обсуждению референдума?

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте сегодня - день, когда каждый может прийти по приглашению горисполкома и высказать свои мысли по вопросу реферундума, который предложил провести...
 
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