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«Лучший человек в Голливуде»: Вайнона Райдер объяснила, за что любит Киану Ривза

28.06.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Лучший человек в Голливуде»: Вайнона Райдер объяснила, за что любит Киану Ривза

Голливудская актриса Вайнона Райдер рассказала изданию The Sunday Times, почему Киану Ривз – «лучший человек в Голливуде».

Артистка вспомнила, как на съемках фильма «Дракула» режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил заставить ее изобразить естественную истерику при виде крыс, в которых превращается вампир. Коппола кричал на нее, оскорблял и заставлял партнеров Райдер делать то же самое.

Также Вайнона назвала и «худшего человека в Голливуде». По мнению актрисы, им является Мел Гибсон, который в пьяном состоянии на одной из вечеринок якобы начал шутить про Холокост, узнав, что Райдер – еврейка.

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Голливудская актриса Вайнона Райдер рассказала изданию The Sunday Times, почему Киану Ривз – «лучший человек в Голливуде». Артистка вспомнила, как на съемках фильма...
 
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