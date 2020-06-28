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«Лучший человек в Голливуде»: Вайнона Райдер объяснила, за что любит Киану Ривза
Источник материала: ОНТ
Голливудская актриса Вайнона Райдер
Артистка вспомнила, как на съемках фильма «Дракула» режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил заставить ее изобразить естественную истерику при виде крыс, в которых превращается вампир. Коппола кричал на нее, оскорблял и заставлял партнеров Райдер делать то же самое.
Также Вайнона назвала и «худшего человека в Голливуде». По мнению актрисы, им является Мел Гибсон, который в пьяном состоянии на одной из вечеринок якобы начал шутить про Холокост, узнав, что Райдер – еврейка.
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Голливудская актриса Вайнона Райдер рассказала изданию The Sunday Times, почему Киану Ривз – «лучший человек в Голливуде». Артистка вспомнила, как на съемках фильма...
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