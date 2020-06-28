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Людмила Волчёк об отмене Паралимпиады: новость для меня хорошая, есть время для подготовки
Источник материала: СТВ
О переносе Паралимпиады, тренировках и отсутствии драйва корреспонденту СТВ Наталье Федорцовой рассказала трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек.
Мы живем одним днем
Наталья Федорцова, корреспондент:
Людмила Волчек, трехкратная паралимпийская чемпионка:
Не знаю, куда деть энергию, поэтому придумываю всякие штуки
Наталья Федорцова:
Людмила Волчек:
Во время карантина у меня ничего не изменилось, только тренажерный зал посещаю не как обычно
Наталья Федорцова:
Людмила Волчек:
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О переносе Паралимпиады, тренировках и отсутствии драйва корреспонденту СТВ Наталье Федорцовой рассказала трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек. ...
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