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Людмила Волчёк об отмене Паралимпиады: новость для меня хорошая, есть время для подготовки

28.06.2020 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О переносе Паралимпиады, тренировках и отсутствии драйва корреспонденту СТВ Наталье Федорцовой рассказала трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек.

Мы живем одним днем

Наталья Федорцова, корреспондент:
Как восприняли новость об отмене Паралимпиады?

Людмила Волчёк об отмене Паралимпиады: новость для меня хорошая, есть время для подготовки

Людмила Волчек, трехкратная паралимпийская чемпионка:
Новость для меня хорошая. Есть время для подготовки, есть время создать новые сиденья для моей лодки и непосредственно для завоевания лицензий. Конечно, будем все для этого делать, а там уже как бог даст. А мы живем одним днем. Сегодня хорошая погода. Есть вейкборд, есть вода, теплая вода – будем брать от этой жизни все.   

Не знаю, куда деть энергию, поэтому придумываю всякие штуки

Наталья Федорцова:
Тренировочный процесс организован так, чтобы вы подошли к Паралипиаде на пике формы. А тут еще год.

Людмила Волчек:
Организм привык к тяжелым физическим нагрузкам. Сейчас этого нет практически, даже несмотря на то, что мы тренируемся, как и прежде, два раза в день. Но нет такого драйва. Поэтому организм, как говорится, «штырит»: не знаю, куда деть энергию, поэтому придумываю всякие штуки, чтобы это наверстать.

Людмила Волчёк об отмене Паралимпиады: новость для меня хорошая, есть время для подготовки

Во время карантина у меня ничего не изменилось, только тренажерный зал посещаю не как обычно

Наталья Федорцова:
Как у вас изменились тренировки в связи с эпидемиологической ситуацией?

Людмила Волчек:
Вы знаете, я говорю и смеюсь, что я всегда работаю на удаленке: села в лодку и угребла далеко. Так оно получается и во время карантина. У меня ничего не изменилось абсолютно. Да, я не так, как обычно, посещаю тренажерный зал, предпочитаю турники и свежий воздух.

Люди в материале: Людмила Волчек, Наталья Федорцова

 
Теги: Новости
 
 
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О переносе Паралимпиады, тренировках и отсутствии драйва корреспонденту СТВ Наталье Федорцовой рассказала трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек. ...
 
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