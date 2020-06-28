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В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ряды офицерского корпуса Беларуси пополнили выпускники Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне у курсантов был выпускной.
Ежегодно государственная экзаменационная комиссия отмечает высокий уровень подготовки в академии. Двенадцать выпускников удостоены золотой медали, еще 20 – получили дипломы с отличием. Многие из ребят приняли участие в проведении военного парада 9 Мая в Минске.
Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:
Военная академия Беларуси входит в число крупнейших вузов нашей страны и обеспечивает потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.
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Новости Беларуси. Ряды офицерского корпуса Беларуси пополнили выпускники Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне у курсантов был...
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