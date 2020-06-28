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В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

28.06.2020 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ряды офицерского корпуса Беларуси пополнили выпускники Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне у курсантов был выпускной.

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

Лейтенантские погоны получили более 400 человек. Через месяц они станут в армейский строй во главе взводов и подразделений.

Ежегодно государственная экзаменационная комиссия отмечает высокий уровень подготовки в академии. Двенадцать выпускников удостоены золотой медали, еще 20 – получили дипломы с отличием. Многие из ребят приняли участие в проведении военного парада 9 Мая в Минске.

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:
Конечно же, испытываю чувство большой радости, потому что действительно пополняем офицерский корпус Вооруженных Сил Республики Беларусь высокоподготовленными квалифицированными специалистами.

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

В Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 400 человек

Военная академия Беларуси входит в число крупнейших вузов нашей страны и обеспечивает потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.

Люди в материале: Виктор Лисовский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ряды офицерского корпуса Беларуси пополнили выпускники Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне у курсантов был...
 
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