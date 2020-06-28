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10 лет жизни Солнца в одном видео
Источник материала: ОНТ
НАСА показало, как живет Солнце последние 10 лет. Астрономы смонтировали часовое видео, и оно впечатляет, ведь понадобилось фотографировать Солнце 425 миллионов раз.
Получилось запечатлеть рост и падение активности светила в рамках 11-летнего цикла. Встречаются и темные кадры, которые получились, когда оптику обсерватории солнечной динамики затмевали Земля или Луна.
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НАСА показало, как живет Солнце последние 10 лет. Астрономы смонтировали часовое видео, и оно впечатляет, ведь понадобилось фотографировать Солнце 425 миллионов...
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