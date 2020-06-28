10 лет жизни Солнца в одном видео

Источник материала: ОНТ

НАСА показало, как живет Солнце последние 10 лет. Астрономы смонтировали часовое видео, и оно впечатляет, ведь понадобилось фотографировать Солнце 425 миллионов раз.

Получилось запечатлеть рост и падение активности светила в рамках 11-летнего цикла. Встречаются и темные кадры, которые получились, когда оптику обсерватории солнечной динамики затмевали Земля или Луна.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram