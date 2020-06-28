|
Как работают водолазы-спасатели: о сложных и опасных буднях сотрудников МЧС
Источник материала: ОНТ
Если лето – это маленькая жизнь, то ее треть уже прошла. Но есть и обнадеживающие новости. Прогрелась вода в водоемах. Найти идеальное место, где можно позагорать и искупаться не трудно. Труднее выйти из воды невредимым. Открытые водоемы – источник не только радости, но и опасности. О сложной и нередко опасной работе водолазно-спасательной службы МЧС Республики Беларусь.
В этой профессии чувства подвести не могут – чтобы работать под водой, нужно отменное здоровье. Подводный мир лишь кажется романтичным, вот только эти водолазы не ищут клады – они спасают жизни, а значит, сил должно хватать на двоих. Не случайно себя они называют «гидрокосмонавтами».
Здоровье не купишь, зато всё остальное можно приобрести с опытом. Каждый день водолазы погружаются в свою работу с головой – в буквальном смысле. Наплаву – в любую погоду и время года.
Залечь на дно не даст большая команда. А на суше без поддержки каждое действие для водолаза – неподъемный труд. Вес полного снаряжения может достигать 80 кг, но при погружении это не мешает чувствовать себя как рыба в воде. Весомую часть работы берёт на себя и техника.
«Пиранья» – уникальна для белорусских водоемов. Но сейчас речь не о рыбе, а об аэролодке. Она способна провести спасателей по болотам, сугробам, хрупкому льду – там, где не пройдёт ни одна техника и, тем более, не ступит нога человека. И всё это на скорости до 100 км/ч. А при спасении на воде важна каждая секунда.
Там, где не проплывёт «Пиранья», пролетит «Буревестник» - скоростной и манёвренный катер. Оценить ситуацию в нескольких метрах над водой можно с флайборда, ещё выше – с вертолётов.
И хотя основная стихия – вода, работа службы отточена и в воздухе, и на земле.
Готовы спасатели даже к экстремальным условиям чужой страны. На дальние задания отправляют специальный отряд ИНСАРАГ.
Белорусские спасатели готовы подставить плечо коллегам из других стран. Но и на месте помощь всегда будет рядом. С пляжным сезоном у отдыхающих, у водолазов начинается свой горячий сезон. Работа кипит и зимой, когда люди выходят на тонкий лёд.
Спасение жизней, конечно, на первом месте! Но работа водолазов куда масштабнее – от поисков на дне до подъёма затонувших вещей на сушу. И какая бы не стояла задача, выполняют её всегда с полным погружением.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если лето – это маленькая жизнь, то ее треть уже прошла. Но есть и обнадеживающие новости. Прогрелась вода в водоемах. Найти идеальное место, где можно позагорать и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)