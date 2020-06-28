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Как работают водолазы-спасатели: о сложных и опасных буднях сотрудников МЧС

28.06.2020 16:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как работают водолазы-спасатели: о сложных и опасных буднях сотрудников МЧС

Если лето – это маленькая жизнь, то ее треть уже прошла. Но есть и обнадеживающие новости. Прогрелась вода в водоемах. Найти идеальное место, где можно позагорать и искупаться не трудно. Труднее выйти из воды невредимым. Открытые водоемы – источник не только радости, но и опасности. О сложной и нередко опасной работе водолазно-спасательной службы МЧС Республики Беларусь.

В этой профессии чувства подвести не могут – чтобы работать под водой, нужно отменное здоровье. Подводный мир лишь кажется романтичным, вот только эти водолазы не ищут клады – они спасают жизни, а значит, сил должно хватать на двоих. Не случайно себя они называют «гидрокосмонавтами».

Андрей Минчуков, заместитель начальника центра водолазно-спасательной службы РОСН МЧС Беларуси: «Водолаз – сама по себе сложная и опасная профессия, т.к. человек подвергается избыточному давлению, работает под водой, в замкнутом пространстве. Для спасения людей на воде, под водой должен иметь хорошее здоровье, подготовку».

Здоровье не купишь, зато всё остальное можно приобрести с опытом. Каждый день водолазы погружаются в свою работу с головой – в буквальном смысле. Наплаву – в любую погоду и время года.

Андрей Минчуков, заместитель начальника центра водолазно-спасательной службы РОСН МЧС Беларуси: «Водолазы постоянно оттачивают мастерство, тренируются ежесуточно, отрабатываются элементы спасения на воде, под водой. Занятия проходят также и зимой, и когда лед, и подо льдом. Водолазы проводят спуски, тренируются, как на спасение людей, так и на подъем утонувшей техники, также для проведения сложных подводных технических работ».

Залечь на дно не даст большая команда. А на суше без поддержки каждое действие для водолаза – неподъемный труд. Вес полного снаряжения может достигать 80 кг, но при погружении это не мешает чувствовать себя как рыба в воде. Весомую часть работы берёт на себя и техника. 

«Пиранья» – уникальна для белорусских водоемов. Но сейчас речь не о рыбе, а об аэролодке. Она способна провести спасателей по болотам, сугробам, хрупкому льду – там, где не пройдёт ни одна техника и, тем более, не ступит нога человека. И всё это на скорости до 100 км/ч. А при спасении на воде важна каждая секунда.

Там, где не проплывёт «Пиранья», пролетит «Буревестник» - скоростной и манёвренный катер. Оценить ситуацию в нескольких метрах над водой можно с флайборда, ещё выше – с вертолётов.

И хотя основная стихия – вода, работа службы отточена и в воздухе, и на земле. 

Готовы спасатели даже к экстремальным условиям чужой страны. На дальние задания отправляют специальный отряд ИНСАРАГ.

Андрей Метельский, первый заместитель начальника РОСН МЧС Беларуси: «Наш отряд работал во время наводнения в Сербии. Спасатели вместе с летчиками организовали доставку гумпомощи, питьевой воды и питания в отрезанные наводнением территории, а также эвкуацию людей».

Белорусские спасатели готовы подставить плечо коллегам из других стран. Но и на месте помощь всегда будет рядом. С пляжным сезоном у отдыхающих, у водолазов начинается свой горячий сезон. Работа кипит и зимой, когда люди выходят на тонкий лёд.

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси: «С начала года на территории Беларуси спасены 65 человек, в том числе 10 детей. Зачастую такие случаи происходят с людьми, которые нарушили элементарные правила безопасного поведения на воде: это купание в запрещенных местах, с детьми, оставленными без присмотра взрослых. В статистику попадают и люди, зашедшие в воду в состоянии алкогольного опьянения».

Спасение жизней, конечно, на первом месте! Но работа водолазов куда масштабнее – от поисков на дне до подъёма затонувших вещей на сушу. И какая бы не стояла задача, выполняют её всегда с полным погружением.    

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Если лето – это маленькая жизнь, то ее треть уже прошла. Но есть и обнадеживающие новости. Прогрелась вода в водоемах. Найти идеальное место, где можно позагорать и...
 
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