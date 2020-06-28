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«Бавария» в последнем туре чемпионата Германии обыграла в гостях «Вольфсбург»
Источник материала: ОНТ
Тем временем финишировал чемпионат Германии по футболу. «Бавария» в последнем туре обыграла в гостях «Вольфсбург» – 4:0. Команде вручили заслуженный трофей – серебряную салатницу.
В этом матче 34-й гол в сезоне оформил форвард Роберт Левандовский. На данный момент он является лучшим бомбардиром всех европейских чемпионатов. «Бавария» набрала 82 очка. У финишировавшей второй «Боруссии» из Дортмунда – 69 баллов. На третьем месте чемпионат Германии завершил «Лейпциг».
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Тем временем финишировал чемпионат Германии по футболу. «Бавария» в последнем туре обыграла в гостях «Вольфсбург» – 4:0. Команде вручили заслуженный трофей –...
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