«Бавария» в последнем туре чемпионата Германии обыграла в гостях «Вольфсбург»

Источник материала: ОНТ

Тем временем финишировал чемпионат Германии по футболу. «Бавария» в последнем туре обыграла в гостях «Вольфсбург» – 4:0. Команде вручили заслуженный трофей – серебряную салатницу.

В этом матче 34-й гол в сезоне оформил форвард Роберт Левандовский. На данный момент он является лучшим бомбардиром всех европейских чемпионатов. «Бавария» набрала 82 очка. У финишировавшей второй «Боруссии» из Дортмунда – 69 баллов. На третьем месте чемпионат Германии завершил «Лейпциг».

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