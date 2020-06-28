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Минское «Динамо» в гостях обыграло БАТЭ

28.06.2020 17:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В центральном матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу минское «Динамо» в гостях обыграло БАТЭ.

Борисовчане здорово провели первый тайм, владели инициативой, но забить мяч так и не смогли. А вот «Динамо» после перерыва использовало свои моменты. Шикарный гол в середине второго тайма провел Евгений Шикавка. А всего через две минуты Михаил Козлов воспользовался ошибкой обороны БАТЭ и установил окончательный счёт – 2:0.  

Оступился в 15-ом туре и действующий чемпион. Брестское «Динамо» на выезде проиграло гродненскому «Неману» – 0:1. Единственный гол – на счету Павла Забелина. Команда Игоря Ковалевича одержала шестуюю победу подряд. «Шахтёр» не сумел в полной мере воспользоваться осечками конкурентов. Клуб из Солигорска сыграл с «Минском» вничью (1:1) и пока удерживает вторую позицию в чемпионате. Завершится 15-ый тур сегодня.  

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В центральном матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу минское «Динамо» в гостях обыграло БАТЭ. Борисовчане здорово провели первый тайм, владели...
 
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