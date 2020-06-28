Вот это пушка! Смотрите, какой гол забили в чемпионате Беларуси

Источник материала: Tut.by

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В 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу «Городея» принимает «Ислочь». И первый гол гости забили уже на 3-й минуте встречи. Просто посмотрите, какую пушку зарядил нападающий Александр Макась после паса Момо Янсане — у голкипера «Городеи» просто не было шансов парировать этот удар.

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