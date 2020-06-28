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Пешеходно-велосипедная дорожка на Варшавском путепроводе дала трещину
28.06.2020 20:47 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Велодорожка на Варшавском путепроводе дала трещину, сбоку образовалась внушительная промоина, не исключено, что под асфальтом дорожки уже пустота.
Как бы кто не провалился.
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Велодорожка на Варшавском путепроводе дала трещину, сбоку образовалась внушительная промоина, не исключено, что под асфальтом дорожки уже пустота. Как бы кто...
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