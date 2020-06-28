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Пешеходно-велосипедная дорожка на Варшавском путепроводе дала трещину

28.06.2020 20:47 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Велодорожка на Варшавском путепроводе дала трещину, сбоку образовалась внушительная промоина, не исключено, что под асфальтом дорожки уже пустота.

Пешеходно-велосипедная дорожка на Варшавском путепроводе дала трещину

Пешеходно-велосипедная дорожка на Варшавском путепроводе дала трещину
 Пешеходно-велосипедная дорожка на Варшавском путепроводе дала трещину

Как бы кто не провалился.

 
 
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  Велодорожка на Варшавском путепроводе дала трещину, сбоку образовалась внушительная промоина, не исключено, что под асфальтом дорожки уже пустота. Как бы кто...
 
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