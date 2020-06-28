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Делаем из них механиков, а потом уже спортсменов. В Гродно мальчики занимаются картингом и мечтают о гонках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без драйва они не привыкли, как и без наград. Отдыхать на каникулах некогда – меньше месяца до гонок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Из своих 11 лет шесть гродненец Виталий Карней занимается картингом. Спортсмен перспективный – призер этапов первенства Беларуси. Мечтает о чемпионском титуле и карьере гонщика. Все началось с малого.
Виталий Карней, житель Гродно:
Но прежде, чем стать великим гонщиком, придется засучить рукава. Знать устройство карта, уметь его отрегулировать, бортировать колеса, понимать, что влияет на самое важное – на скорость машины.
Валерий Шурпаков, руководитель кружка «Картинг» Гродненского государственного Дворца творчества детей и молодежи:
И пусть уже почти полвека тренеры мечтают о своем картодроме, это не мешает гродненскому кружку картинга быть одним из сильнейших в стране. А ведь в этом и есть вся соль: отдавать силы тому, что получается и что нравится. Детей учат тому же. Тогда и каникулы в радость, а в сентябре будет о чем написать в сочинении «Как я провел лето».
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Делаем из них механиков, а потом уже спортсменов. В Гродно мальчики занимаются картингом и мечтают о гонках
Новости Беларуси. Без драйва они не привыкли, как и без наград. Отдыхать на каникулах некогда – меньше месяца до гонок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как...
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