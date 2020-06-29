Обстановку в Беларуси пытаются расшатать, поэтому власть принимает упреждающие меры. На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области в Солигорске. Фрагмент его выступления показали в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Люди не понимают, что идет спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы уже бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно, мы это знаем: расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим майданом. Через майдан — беспорядки, волокита, вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет. Я должен думать по максимуму, потому что не знаю, какие действия они предпримут», — отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что переживает за страну и отвечает за спокойствие в государстве, поэтому принимаются предупредительные меры.

«Их идеология — возврат к старой Конституции 1994 года. Странно: перемены, реформы и вдруг 1994 год. Может быть, есть в этом зале тот, кто помнит, с чего мы с вами начинали? Когда у меня валялись под трибуной в парламенте депутаты, когда я выходил выступать. Когда шла драка (никто ничего не хотел делать, никто ничем не занимался) между новой властью, которая зарождалась, и старым парламентом. Все на народ перекинулось: забастовки, талоны, — напомнил глава государства. — Вы хотите туда вернуться? Возвращайтесь — без меня. Но не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли».

«Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю», — подытожил белорусский лидер.