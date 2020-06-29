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Матчи Кубка Дэвиса перенесены на 2021 год

29.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Матчи Кубка Дэвиса перенесены на 2021 год

Вслед за матчами Кубка Федерации Международная теннисная федерация (ITF) решила перенести на 2021 год и встречи Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, матч I Мировой группы между теннисистами сборных Беларуси и Аргентины, который должен был состояться 18-19 сентября 2020 года, пройдет в марте или сентябре 2021-го на площадке аргентинцев.

Финальный этап главного мужского командного турнира, запланированного на 23-29 ноября этого года, перенесен на 22-28 ноября 2021 года. За почетный трофей поспорят 18 команд, разделенных на первом этапе на шесть групп: А — Испания, Россия, Эквадор; В — Швеция, Канада, Казахстан; С — Великобритания, Чехия, Франция; D — Австралия, Венгрия, Хорватия; Е — Италия, США, Колумбия; F — Австрия, Германия, Сербия.

Ранее сообщалось, что финальный этап женского Кубка Федерации, который должен был пройти в Будапеште 14-19 апреля, ITF перенесла на 13-18 апреля 2021 года. Жеребьевка финала остается в силе. Теннисистки сборной Беларуси на первом этапе сыграют в группе В с командами Бельгии и Австралии. Победитель этой группы затем сразится с лучшей командой предварительной группы D, где выступят теннисистки из Чехии, Германии и Швейцарии. Составы остальных групп: А — Франция, Россия, Венгрия; С — США, Испания, Словакия.

https://www.belta.by/

 
 
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Вслед за матчами Кубка Федерации Международная теннисная федерация (ITF) решила перенести на 2021 год и встречи Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА. Таким...
 
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