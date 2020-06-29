|
Диетолога озаботило состояние похудевшего на сто килограммов Фадеева
Источник материала: ОНТ
Состояние похудевшего Максима Фадеева оценила врач-диетолог Инна Кононенко. Слова эксперта
Ранее
Эксперт предупредила, что при резком похудении в желчном пузыре могут образоваться камни.
Ранее известный продюсер публиковал снимок в соцсетях, поясняя, что сбросил 100 кг. Подписчики похвалили Фадеева за силу воли и поразились изменениями в его внешности.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние похудевшего Максима Фадеева оценила врач-диетолог Инна Кононенко. Слова эксперта приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что мужчина похудел на 100 кг. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)