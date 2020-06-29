Диетолога озаботило состояние похудевшего на сто килограммов Фадеева

Источник материала: ОНТ

Состояние похудевшего Максима Фадеева оценила врач-диетолог Инна Кононенко. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось , что мужчина похудел на 100 кг. По мнению диетолога, столь резкие изменения в весе вредны для организма.

Эксперт предупредила, что при резком похудении в желчном пузыре могут образоваться камни.

Ранее известный продюсер публиковал снимок в соцсетях, поясняя, что сбросил 100 кг. Подписчики похвалили Фадеева за силу воли и поразились изменениями в его внешности.

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