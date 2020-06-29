Семья Писаренко в числе счастливых обладателей ключей от новой квартиры

С каждым годом преображается родной Приднепровский край, создаются достойные условия для жизни, труда и отдыха. Буквально на глазах развивается и хорошеет наша Быховщина, и изменения в лучшую сторону может ощутить каждый быховчанин.
Только за последнее десятилетие в городе построены 8 новых многоэтажных жилых домов. Улучшить свои жилищные условия смогли многодетные и молодые семьи, сироты.
В микрорайоне Колос, на месте, где когда-то был пустырь, теперь возвышаются красивые пятиэтажки. И в будущем
В числе счастливых обладателей ключей от новой двухкомнатной квартиры молодая многодетная
— Я люблю свой город и горжусь своей малой родиной, ведь здесь делается все для жизни людей, — заявляет 29-летняя Оксана.
Сейчас
Наталья ЛЕВАЧКОВА.