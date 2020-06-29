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Семья Писаренко в числе счастливых обладателей ключей от новой квартиры

29.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

С каждым годом преображается родной Приднепровский край, создаются достойные условия для жизни, труда и отдыха. Буквально на глазах развивается и хорошеет наша Быховщина, и изменения в лучшую сторону может ощутить каждый быховчанин.

Только за последнее десятилетие в городе построены 8 новых многоэтажных жилых домов. Улучшить свои жилищные условия смогли многодетные и молодые семьи, сироты.

В микрорайоне Колос, на месте, где когда-то был пустырь, теперь возвышаются красивые пятиэтажки. И в будущем строительство жилых домов будет продолжено, — компетентно заверяет местная власть. Все это делается для людей, для благополучия земляков.

В числе счастливых обладателей ключей от новой двухкомнатной квартиры молодая многодетная семья Оксаны Писаренко. Раньше они проживали у родственников в агрогородке Мокрое. О своих квадратных метрах могли только мечтать. Но в прошлом году мать пятерых детей подала необходимые документы для постановки на учет нуждающихся — и теперь у них уже есть свое жилье. Их уютная квартира строилась с полной отделкой — заселяйся и живи.

Семья Писаренко в числе счастливых обладателей ключей от новой квартиры

— Я люблю свой город и горжусь своей малой родиной, ведь здесь делается все для жизни людей, — заявляет 29-летняя Оксана.

Сейчас семья Писаренко завозит в новую квартиру мебель и на днях собирается отметить новоселье. Кроме того, в их многодетной семье совсем скоро ожидается пополнение! Счастья вам, новоселы!

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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С каждым годом преображается родной Приднепровский край, создаются достойные условия для жизни, труда и отдыха. Буквально на глазах развивается и
 
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