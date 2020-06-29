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День Независимости-2020. Какие мероприятия будут 3 июля в Бресте?
29.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Предварительная программа на 3 июля в Бресте (будет дополнено)
Автор фото: Валерий КОРОЛЬ
Возложение цветов
- на площади Свободы (9.00)
- в Брестской крепости (10.00)
Открытие экспозиции «Оборона Восточного форта» - 10.30
Брестская крепость, монумент «Звезда», начало в 22.00:
- праздничный концерт, исполнение Гимна Республики Беларусь, праздничный фейерверк в Брестской крепости.
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Предварительная программа на 3 июля в Бресте (будет дополнено) Автор фото: Валерий КОРОЛЬ Возложение цветов - на площади Свободы (9.00) - в Брестской крепости (10.00)...
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