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День Независимости-2020. Какие мероприятия будут 3 июля в Бресте?

29.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предварительная программа на 3 июля в Бресте (будет дополнено)

День Независимости-2020. Какие мероприятия будут 3 июля в Бресте?

Автор фото: Валерий КОРОЛЬ

Возложение цветов

- на площади Свободы (9.00)

- в Брестской крепости (10.00)

Открытие экспозиции «Оборона Восточного форта» - 10.30

День Независимости-2020. Какие мероприятия будут 3 июля в Бресте?

Брестская крепость, монумент «Звезда», начало в 22.00:

- праздничный концерт, исполнение Гимна Республики Беларусь, праздничный фейерверк в Брестской крепости.

 
Теги: Брест
 
 
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  Предварительная программа на 3 июля в Бресте (будет дополнено) Автор фото: Валерий КОРОЛЬ Возложение цветов - на площади Свободы (9.00) - в Брестской крепости (10.00)...
 
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