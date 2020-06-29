|
На МКАД Peugeot врезался в ограждение из-за косули на проезжей части
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Косуля стала причиной аварии на МКАД.
По
Из-за экстренного торможения транспортное средство вошло в неуправляемый занос. Автомобиль врезался в металлическое ограждение.
Никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Косуля стала причиной аварии на МКАД. По информации МВД, ДТП случилось утром 27 июня. За рулем автомобиля Peugeot находился 25-летний водитель. Он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)