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На МКАД Peugeot врезался в ограждение из-за косули на проезжей части

29.06.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Косуля стала причиной аварии на МКАД.  

По информации МВД, ДТП случилось утром 27 июня. За рулем автомобиля Peugeot находился 25-летний водитель. Он ехал по МКАД в направлении проспекта Победителей, когда увидел косулю на проезжей части.  

На МКАД Peugeot врезался в ограждение из-за косули на проезжей части
Фото: МВД

Из-за экстренного торможения транспортное средство вошло в неуправляемый занос. Автомобиль врезался в металлическое ограждение.    

Никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.    

В конце апреля под Могилевом Mazda насмерть сбила косулю – здесь подробнее.    

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Косуля стала причиной аварии на МКАД.   По информации МВД, ДТП случилось утром 27 июня. За рулем автомобиля Peugeot находился 25-летний водитель. Он...
 
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