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В Пакистане террористы попытались захватить фондовую биржу. Есть погибшие
Источник материала: ОНТ
В Карачи совершено нападение на фондовую биржу. Четверо террористов пытались взять здание штурмом, но были ликвидированы.
Неизвестные вышли из машины и бросили гранату, затем начали обстрел. Всего погибли шесть человек, есть раненые – они доставлены в больницу. Фондовая биржа находится в деловом центре Карачи, рядом с национальным банком и полицейским управлением. В квартале продолжается спецоперация по поиску соучастников.
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В Карачи совершено нападение на фондовую биржу. Четверо террористов пытались взять здание штурмом, но были ликвидированы. Неизвестные вышли из машины и бросили...
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