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В Пакистане террористы попытались захватить фондовую биржу. Есть погибшие

29.06.2020 11:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Пакистане террористы попытались захватить фондовую биржу. Есть погибшие

В Карачи совершено нападение на фондовую биржу. Четверо террористов пытались взять здание штурмом, но были ликвидированы. 

Неизвестные вышли из машины и бросили гранату, затем начали обстрел. Всего погибли шесть человек, есть раненые – они доставлены в больницу. Фондовая биржа находится в деловом центре  Карачи, рядом с национальным банком и полицейским управлением. В квартале продолжается спецоперация по поиску соучастников.  

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В Карачи совершено нападение на фондовую биржу. Четверо террористов пытались взять здание штурмом, но были ликвидированы.  Неизвестные вышли из машины и бросили...
 
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