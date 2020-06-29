В Пакистане террористы попытались захватить фондовую биржу. Есть погибшие

Источник материала: ОНТ

В Карачи совершено нападение на фондовую биржу. Четверо террористов пытались взять здание штурмом, но были ликвидированы.

Неизвестные вышли из машины и бросили гранату, затем начали обстрел. Всего погибли шесть человек, есть раненые – они доставлены в больницу. Фондовая биржа находится в деловом центре Карачи, рядом с национальным банком и полицейским управлением. В квартале продолжается спецоперация по поиску соучастников.

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