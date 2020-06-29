Лукашенко сказал, что это он «дал сигнал с Тихановским»

Источник материала: Ежедневник

Белорусский президент пообещал, что нынешние выборы будут «очень интересными» и снова вспомнил своих соперников.

Телеканал «Беларусь 1» показал закрытое выступление Александр Лукашенко перед активом Минской области в Солигорске.

Лукашенко заявил, что в Беларуси происходит сейчас «расшатывание обстановки». И сегодня не полыхает Солигорск только благодаря «отрезвлению».

Президент признался, что это он дал сигнал с Тихановским.

«Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда – в любом качестве», – отметил он.

Прокомментировал президент и дело «Белгазпромбанка».

По его словам, и здесь власти действуют по закону.

«Все страдают: Ах, Лукашенко посадил! А как иначе? 640 миллионов [долларов] через банк отмыли и в Латвию перечислили. И когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкачанных, это же на нас заработаны деньги. Скажите, а какие должны быть мои действия?» — отметил Лукашенко.

Глава государства пояснил, что о происходящем в банке власти узнали в декабре прошлого года. Но задержать Бабарико тогда не вышло из-за отсутствия доказательной базы.

Также Лукашенко попросил не голосовать за себя на выборах тех руководителей, которые берут взятки и заявил, что не потерпит зарождение «олигархата».