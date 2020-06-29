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Самое чёткое фото НЛО за последние 40 лет сделали в Польше. Подлинность устанавливают эксперты

29.06.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Житель Польши сделал самое чёткое фото НЛО за последние 40 лет.    

По информации The Mirror, снимок был сделан жителем деревни Ястрово, которая находится в 300 километрах от Варшавы. Мужчина ехал на велосипеде, когда услышал звук шелестящей листвы и увидел неопознанный объект. Вскоре он исчез.    

Самое чёткое фото НЛО за последние 40 лет сделали в Польше. Подлинность устанавливают эксперты
Фото: Triangle News

Местный житель успел сделать пять фотографий. Кадры были переданы польскому уфологу и журналисту Роберту Бернатовичу. Он отметил, что автор снимков решил на называть свое имя, потому что боится, что его назовут человеком с психическими расстройствами.    

Снимки также были переданы экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу.    

Филипп Мэнтл:
Я работал над несколькими предполагаемыми фото с НЛО на протяжении многих лет, большинство из них оказались либо условностями, либо обманом.    

Самое чёткое фото НЛО за последние 40 лет сделали в Польше. Подлинность устанавливают эксперты
Фото: Triangle News

Но эти снимки его удивили.    

Ими же заинтересован экс-сотрудник Королевских военно-воздушных сил Великобритании Джейсон Глив. Он считает, что фото настоящие. Глив отметил, что, во-первых, у них высокое качество, во-вторых, на каждом из них видны четкие очертания листвы и деревьев, в-третьих, тени и положение Солнца могут доказать, что это не монтаж. Но предстоит еще множество экспертиз.  

Самое чёткое фото НЛО за последние 40 лет сделали в Польше. Подлинность устанавливают эксперты
Фото: Triangle News

Глив предположил, что объект на фото металлический. Не видно тени от него на земле из-за того, что снимок сделан против Солнца.    

Люди в материале: Роберт Бернатович, Филипп Мэнтл, Джейсон Глив

 
 
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Новости Польши. Житель Польши сделал самое чёткое фото НЛО за последние 40 лет.     По информации The Mirror, снимок был сделан жителем деревни Ястрово, которая...
 
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