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Первая рабочая неделя в июле будет короткой
Источник материала: Myfin
Так что эта рабочая неделя продлится всего 4 дня - с 29 июня по 2 июля включительно.
Что это значит?
Белорусов ждут длинные выходные. Они смогут отдыхать 3 дня подряд – 3, 4 и 5 июля.
2 июля к тому же будет сокращенный рабочий день. В таких случаях, перед праздничным днем, предусмотрено сокращение рабочего времени на один час, если иное не предусмотрено локальными правовыми актами.
Источник: Myfin.by
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Эта рабочая неделя для большинства белорусов будет короткой. Это связано с тем, что 3 июля в Беларуси отмечается День Независимости, и в этом году праздник выпадает...
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