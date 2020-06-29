Первая рабочая неделя в июле будет короткой

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Так что эта рабочая неделя продлится всего 4 дня - с 29 июня по 2 июля включительно.

Что это значит?

Белорусов ждут длинные выходные. Они смогут отдыхать 3 дня подряд – 3, 4 и 5 июля.

2 июля к тому же будет сокращенный рабочий день. В таких случаях, перед праздничным днем, предусмотрено сокращение рабочего времени на один час, если иное не предусмотрено локальными правовыми актами.