Акция по бесплатному консультированию

Источник материала: Кировец

2 июля 2020 г. нотариусы Могилевского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному консультированию, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь и 76-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков примут участие все нотариальные конторы и нотариальное бюро Могилевского нотариального округа.

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане Беларуси и гости нашей страны могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе, оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным вопросам.

Предварительную консультацию специалиста также можно получить по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации, в том числе с помощью средств видеосвязи.

Адреса и режимы работы нотариальных контор и нотариальных бюро можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».