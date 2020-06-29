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«На тарелках у людей маленькое цветочное счастье». Какие необычные блюда подают в ресторанах Молдовы

29.06.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Молдовы. Одуванчики, хризантемы, анютины глазки подают в ресторанах Молдовы. И не только в виде украшений, но и в составе блюд, включая соусы, десерты и салаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На тарелках у людей маленькое цветочное счастье». Какие необычные блюда подают в ресторанах Молдовы

Здесь активно развивается новое направление в современной гастрономии – цветочная кухня. У каждого повара, открывшего для себя модный тренд, свои предпочтения. Разные растения дают совершенно непохожие вкусовые оттенки: от сладкого до нейтрального и слегка пикантного. Например, хризантема напоминает руколу. Так, что каждый может экспериментировать по-своему.

«На тарелках у людей маленькое цветочное счастье». Какие необычные блюда подают в ресторанах Молдовы

Дмитрий Плющев, производитель микрозелени (Молдова):
У нас в Кишиневе работают шефы из России, Украины, молдавские шефы, шефы, которые поработали в Европе. У каждого свой вкус, у каждого свой стиль, поэтому мы стараемся подогнать под них наш ассортимент. У нас есть 6 позиций по цветам, которыми мы занимаемся, и все они продаются прекрасно.

«На тарелках у людей маленькое цветочное счастье». Какие необычные блюда подают в ресторанах Молдовы

«На тарелках у людей маленькое цветочное счастье». Какие необычные блюда подают в ресторанах Молдовы

Стелла Бабий-Фетеску, предприниматель (Молдова):
Мы разводим и ряд цветов в теплицах: бегония, например. В этом году мы расширили плантации роз, это особые сорта с маленькими бутонами. Это именно для того, чтобы на тарелках у людей было маленькое цветочное счастье.

«На тарелках у людей маленькое цветочное счастье». Какие необычные блюда подают в ресторанах Молдовы

«На тарелках у людей маленькое цветочное счастье». Какие необычные блюда подают в ресторанах Молдовы

Кстати, съедобные цветы благоприятно влияют на здоровье. Их добавляют в сиропы, лимонады, варенье. Анютины глазки украшают салаты, а одуванчики будут полезны тем, кто хочет сбросить вес.

Люди в материале: Дмитрий Плющев, Стелла Бабий-Фетеску

 
 
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Новости Молдовы. Одуванчики, хризантемы, анютины глазки подают в ресторанах Молдовы. И не только в виде украшений, но и в составе блюд, включая соусы, десерты и...
 
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