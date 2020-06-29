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«На тарелках у людей маленькое цветочное счастье». Какие необычные блюда подают в ресторанах Молдовы
Источник материала: СТВ
Новости Молдовы. Одуванчики, хризантемы, анютины глазки подают в ресторанах Молдовы. И не только в виде украшений, но и в составе блюд, включая соусы, десерты и салаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь активно развивается новое направление в современной гастрономии – цветочная кухня. У каждого повара, открывшего для себя модный тренд, свои предпочтения. Разные растения дают совершенно непохожие вкусовые оттенки: от сладкого до нейтрального и слегка пикантного. Например, хризантема напоминает руколу. Так, что каждый может экспериментировать по-своему.
Дмитрий Плющев, производитель микрозелени (Молдова):
Стелла Бабий-Фетеску, предприниматель (Молдова):
Кстати, съедобные цветы благоприятно влияют на здоровье. Их добавляют в сиропы, лимонады, варенье. Анютины глазки украшают салаты, а одуванчики будут полезны тем, кто хочет сбросить вес.
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«На тарелках у людей маленькое цветочное счастье». Какие необычные блюда подают в ресторанах Молдовы
Новости Молдовы. Одуванчики, хризантемы, анютины глазки подают в ресторанах Молдовы. И не только в виде украшений, но и в составе блюд, включая соусы, десерты и...
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