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У берегов Италии спасли кита, который запутался в рыболовных сетях

29.06.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. У побережья итальянского острова Липари спасли кита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морской гигант попал в рыболовные сети и не мог освободиться.

У берегов Италии спасли кита, который запутался в рыболовных сетях

У берегов Италии спасли кита, который запутался в рыболовных сетях

Об этом специалистам сообщили биологи из расположенного неподалеку центра. На помощь млекопитающему поспешил корабль береговой охраны. С помощью ножей водолазы прорезали сеть, которая обмотала хвост гиганта.

У берегов Италии спасли кита, который запутался в рыболовных сетях

Выбравшись из ловушки, целый и невредимый кит присоединился к сородичам, которые ждали его поблизости.

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Новости Италии. У побережья итальянского острова Липари спасли кита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Морской гигант попал в рыболовные сети и не мог...
 
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