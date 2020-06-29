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Xiaomi выпустит огромный OLED-телевизор. Цена будет «беспрецедентной»

29.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовит к анонсу 120-дюймовый телевизор премиум сегмента. Об этом сообщил инсайдер Ice universe.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

Устройство будет флагманским, обзаведется OLED-панелью (органические светодиоды, идеальный черный цвет) а также будет поддерживать развертку в 120 Гц. Отметим, что все нынешние ТВ от Xiaomi изготавливаются по более привычной и доступной технологии экранов IPS. OLED-матрицы в телевизорах в основном пропагандирует компания LG, хотя подобные решения также есть у Sony и Panasonic.

Конкретную цену ТВ от Xiaomi инсайдер не назвал. Но ранее он говорил, что вся линейка OLED-телевизоров производителя будет предлагаться по «беспрецедентной стоимости». Точная дата анонса пока неизвестна.

Ниже — цены других популярных ТВ компании:

 
 
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