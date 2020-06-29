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Xiaomi выпустит огромный OLED-телевизор. Цена будет «беспрецедентной»
Источник материала: Tut.by
Xiaomi готовит к анонсу 120-дюймовый телевизор премиум сегмента. Об этом сообщил инсайдер
Устройство будет флагманским, обзаведется OLED-панелью (органические светодиоды, идеальный черный цвет) а также будет поддерживать развертку в 120 Гц. Отметим, что все нынешние ТВ от Xiaomi изготавливаются по более привычной и доступной технологии экранов IPS. OLED-матрицы в телевизорах в основном пропагандирует компания LG, хотя подобные решения также есть у Sony и Panasonic.
Конкретную цену ТВ от Xiaomi инсайдер не назвал. Но ранее он говорил, что вся линейка OLED-телевизоров производителя будет предлагаться по «беспрецедентной стоимости». Точная дата анонса пока неизвестна.
Ниже — цены других популярных ТВ компании:
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Точная дата анонса пока неизвестна.
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