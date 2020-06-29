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Лукашенко: система образования является важнейшей стратегической отраслью страны, а не сферой услуг
29.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Система образования является важнейшей стратегической отраслью, а не сферой услуг. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
Во время встречи
«Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов. Прежде всего, вы воспитываете граждан нашей страны, формируете интеллектуальную элиту общества», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что, возможно, не часто, но подобные встречи Президента с педагогическим активом проходят достаточно регулярно. «Есть объективная необходимость поговорить не только о достижениях и перспективах развития сферы образования, но и обсудить вопросы на злобу дня», — сказал глава государства.
Он отметил, что в последнее время, особенно в интернете, появилось много так называемых мнениеформирующих личностей. «Кто хайпует, кто постит в интернете. А вас я считаю действительно мнениеформирующими людьми. Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формируете мнение нашего народа», — сказал Александр Лукашенко.
«Нам надо идти вперед и думать о развитии нашей страны», — подчеркнул белорусский лидер.
В своем выступлении он подробно остановился на развитии сферы образования за годы независимости страны. В свое время было принято решение совершенствовать, а не ломать ту систему образования, которая была. «Мы не только сохранили, но и приумножили лучшие традиции нашей высшей школы», — подчеркнул глава государства.-0-
«На сегодняшний день мы обеспечиваем 89,5% мест в общежитии. А в отдельных областях приближаемся к 100%. В будущей пятилетке с общежитиями студентов мы разберемся. Каждый студент будет иметь свое место в общежитиях», — сказал глава государства.
«Безусловно, все достижения общественного образования — это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава», — заявил Президент.
«Путь, который выбрали многие страны, разделив общество на элиту и рабочий класс, на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит», — сказал белорусский лидер.
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Система образования является важнейшей стратегической отраслью, а не сферой услуг. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с...
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