Лукашенко: система образования является важнейшей стратегической отраслью страны, а не сферой услуг

Источник материала: Вороновская газета





Система образования является важнейшей стратегической отраслью, а не сферой услуг. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с педагогическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

«Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов. Прежде всего, вы воспитываете граждан нашей страны, формируете интеллектуальную элиту общества», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что, возможно, не часто, но подобные встречи Президента с педагогическим активом проходят достаточно регулярно. «Есть объективная необходимость поговорить не только о достижениях и перспективах развития сферы образования, но и обсудить вопросы на злобу дня», — сказал глава государства.

Он отметил, что в последнее время, особенно в интернете, появилось много так называемых мнениеформирующих личностей. «Кто хайпует, кто постит в интернете. А вас я считаю действительно мнениеформирующими людьми. Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формируете мнение нашего народа», — сказал Александр Лукашенко.

«Нам надо идти вперед и думать о развитии нашей страны», — подчеркнул белорусский лидер.

В своем выступлении он подробно остановился на развитии сферы образования за годы независимости страны. В свое время было принято решение совершенствовать, а не ломать ту систему образования, которая была. «Мы не только сохранили, но и приумножили лучшие традиции нашей высшей школы», — подчеркнул глава государства.-0-

ЛУКАШЕНКО: В БУДУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ КАЖДЫЙ СТУДЕНТ БУДЕТ ИМЕТЬ СВОЕ МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ «На сегодняшний день мы обеспечиваем 89,5% мест в общежитии. А в отдельных областях приближаемся к 100%. В будущей пятилетке с общежитиями студентов мы разберемся. Каждый студент будет иметь свое место в общежитиях», — сказал глава государства.

ЛУКАШЕНКО: ЗАРПЛАТЫ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ ДОВЕДУТ ДО 150% ОТ СРЕДНЕЙ ПО СТРАНЕ «Безусловно, все достижения общественного образования — это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава», — заявил Президент.

«МЫ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА» — ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ «Путь, который выбрали многие страны, разделив общество на элиту и рабочий класс, на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит», — сказал белорусский лидер.

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