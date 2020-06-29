Самое четкое фото НЛО за 40 лет сделали в Польше

Источник материала: Вороновская газета





Житель Польши смог сфотографировать НЛО в высоком качестве, об этом сообщает БелТА ссылаясь на The Mirror .





Мужчина не назвал своего имени, однако отправил снимки нескольким уфологам. Те изучили кадры и пришли к выводу, что снимок, сделанный в 290 километрах от Варшавы, можно считать «самой четкой фотографией НЛО за последние 40 лет».





Автор фото признался, что сначала услышал странный шелестящий звук, а затем увидел в 60 метрах над землей нечто.

Эксперты проводят анализ пяти кадров, которые удалось сделать жителю Польши. Пока у них нет поводов сомневаться, поэтому специалисты считают, что эти кадры НЛО из Польши могут быть лучшими, что есть у уфологов.

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