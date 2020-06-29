|
Самое четкое фото НЛО за 40 лет сделали в Польше
29.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Житель Польши смог сфотографировать
Мужчина не назвал своего имени, однако отправил снимки нескольким уфологам. Те изучили кадры и пришли к выводу, что снимок, сделанный в 290 километрах от Варшавы, можно считать «самой четкой фотографией НЛО за последние 40 лет».
Автор фото признался, что сначала услышал странный шелестящий звук, а затем увидел в 60 метрах над землей нечто.
Эксперты проводят анализ пяти кадров, которые удалось сделать жителю Польши. Пока у них нет поводов сомневаться, поэтому специалисты считают, что эти кадры НЛО из Польши могут быть лучшими, что есть у уфологов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Польши смог сфотографировать НЛО в высоком качестве, об этом сообщает БелТА ссылаясь на The Mirror. Мужчина не назвал своего имени, однако отправил снимки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)