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Самое четкое фото НЛО за 40 лет сделали в Польше

29.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Самое четкое фото НЛО за 40 лет сделали в Польше

Житель Польши смог сфотографировать НЛО в высоком качестве, об этом сообщает БелТА ссылаясь на  The Mirror.

Самое четкое фото НЛО за 40 лет сделали в Польше

Мужчина не назвал своего имени, однако отправил снимки нескольким уфологам. Те изучили кадры и пришли к выводу, что снимок, сделанный в 290 километрах от Варшавы, можно считать «самой четкой фотографией НЛО за последние 40 лет».

Самое четкое фото НЛО за 40 лет сделали в Польше

Автор фото признался, что сначала услышал странный шелестящий звук, а затем увидел в 60 метрах над землей нечто.

Эксперты проводят анализ пяти кадров, которые удалось сделать жителю Польши. Пока у них нет поводов сомневаться, поэтому специалисты считают, что эти кадры НЛО из Польши могут быть лучшими, что есть у уфологов.

https://www.belta.by/

 
 
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Житель Польши смог сфотографировать НЛО в высоком качестве, об этом сообщает БелТА ссылаясь на  The Mirror. Мужчина не назвал своего имени, однако отправил снимки...
 
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