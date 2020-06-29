Минское «Динамо» разгромило юниорскую сборную в женском чемпионате страны по футболу

Источник материала: ОНТ

Завершился очередной тур и в женском чемпионате страны по футболу. Лидеры первенства одержали убедительные победы.

Минское «Динамо» разгромило юниорскую сборную Беларуси – 8:0. Дубль оформила Анастасия Линник. Футболистки «Минска» отправили девять безответных мячей в ворота могилёвского «Днепра». Пять голов на счету Тамилы Химич. Гродненский «Неман» был сильнее «Бобруйчанки» – 3:1. Завершится 8-й тур сегодня. Столичная «Зорка-БДУ» примет команду брестского центра олимпийского резерва. Начало игры в 17.00.

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