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Минское «Динамо» разгромило юниорскую сборную в женском чемпионате страны по футболу

29.06.2020 12:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» разгромило юниорскую сборную в женском чемпионате страны по футболу

Завершился очередной тур и в женском чемпионате страны по футболу. Лидеры первенства одержали убедительные победы. 

Минское «Динамо» разгромило юниорскую сборную Беларуси – 8:0. Дубль оформила Анастасия Линник. Футболистки «Минска» отправили девять безответных мячей в ворота могилёвского «Днепра». Пять голов на счету Тамилы Химич. Гродненский «Неман» был сильнее «Бобруйчанки» – 3:1. Завершится 8-й тур сегодня. Столичная «Зорка-БДУ» примет команду брестского центра олимпийского резерва. Начало игры в 17.00. 

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Теги: Минск
 
 
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Завершился очередной тур и в женском чемпионате страны по футболу. Лидеры первенства одержали убедительные победы.  Минское «Динамо» разгромило юниорскую...
 
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