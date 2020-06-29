Минчан ждут подарки ко Дню Независимости: детские сады, спортивные объекты и светомузыкальный фонтан

Источник материала: ОНТ

Как информирует официальный канал Минского горисполкома в Telegram, в разных районах столицы ко Дню Независимости откроется ряд объектов городской инфраструктуры.

В Первомайском районе распахнет двери новый детский сад по улице Ф. Скорины, 7. В Советском районе после модернизации части здания и капитального ремонта откроется дошкольное учреждение № 426.

Долгожданный спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств будет торжественно открыт по улице Рабкоровской, 17. Обновленные баскетбольная и волейбольная площадки появятся в Заводском районе на улице Голодеда, 73.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне откроется аллея Дружбы государств-участников СНГ в парке Победы.

Светомузыкальный фонтанный комплекс запустят на набережной Свислочи в парке имени Я. Купалы.

Фото: БЕЛТА

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