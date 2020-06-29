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Минчан ждут подарки ко Дню Независимости: детские сады, спортивные объекты и светомузыкальный фонтан
Источник материала: ОНТ
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне откроется аллея Дружбы государств-участников СНГ в парке Победы.
Светомузыкальный фонтанный комплекс запустят на набережной Свислочи в парке имени Я. Купалы.
Фото: БЕЛТА
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Минчан ждут подарки ко Дню Независимости: детские сады, спортивные объекты и светомузыкальный фонтан
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