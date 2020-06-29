Умер конструктор двигателя для ракеты, которая доставила в космос Юрия Гагарина

Источник материала: Tut.by

В США скончался ученый и конструктор Анатолий Дарон, разработавший двигатели для ракет-носителей, которые доставили в космос первый спутник, а также первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом говорится на сайте НПО «Энергомаш», являющегося предприятием «Роскосмоса».



Источник: НПО «Энергомаш»

Анатолий Давидович ушел из жизни 24 июня 2020 года. Он родился в Одессе в 1926 году. Окончил Московский авиационный институт в 1948 году. С августа 1948-го по июнь 1998-го работал в ОКБ-456 (НПО Энергомаш), пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора.

Как пишет РИА Новости, Анатолий Дарон не только внес большой вклад в разработку первых экспериментальных камер КС-50 и ЭД-140, но и был ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108, которые использовались в первой в мире межконтинентальной баллистической ракете Р-7.

Отметим, что на базе Р-7 было создано целое семейство ракет-носителей среднего класса, внесших большой вклад в освоение космоса. Так, на ракетах-носителях семейства Р-7 были запущены в космос многие ИСЗ, начиная с самых первых, и все советские и российские космонавты, начиная с первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Анатолий Дарон был кавалером орденов Трудового Красного Знамени, Ленина, Дружбы. Он являлся заслуженным конструктор РСФСР, доктором технических наук, профессором.

Анатолий Давидович скончался в США, где жил с 1998 года с семьей, в результате обострения многолетнего недуга — сердечно-почечной недостаточности.

«Светлая память о выдающемся ученом и конструкторе навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении на сайте.