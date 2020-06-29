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Умер конструктор двигателя для ракеты, которая доставила в космос Юрия Гагарина
Источник материала: Tut.by
В США скончался ученый и конструктор Анатолий Дарон, разработавший двигатели для ракет-носителей, которые доставили в космос первый спутник, а также первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом
Анатолий Давидович ушел из жизни 24 июня 2020 года. Он родился в Одессе в 1926 году. Окончил Московский авиационный институт в 1948 году. С августа 1948-го по июнь 1998-го работал в ОКБ-456 (НПО Энергомаш), пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора.
Как
Отметим, что на базе Р-7 было создано целое семейство ракет-носителей среднего класса, внесших большой вклад в освоение космоса. Так, на ракетах-носителях семейства Р-7 были запущены в космос многие ИСЗ, начиная с самых первых, и все советские и российские космонавты, начиная с первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
Анатолий Дарон был кавалером орденов Трудового Красного Знамени, Ленина, Дружбы. Он являлся заслуженным конструктор РСФСР, доктором технических наук, профессором.
Анатолий Давидович скончался в США, где жил с 1998 года с семьей, в результате обострения многолетнего недуга — сердечно-почечной недостаточности.
«Светлая память о выдающемся ученом и конструкторе навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении на сайте.
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Он был ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108, которые использовались в первой в мире межконтинентальной баллистической...
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