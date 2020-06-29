Удивился даже сантехник: посмотрите, что можно достать из сливной трубы душа

Источник материала: Tut.by

В одном из отелей США сантехника вызвали для прочистки сливной трубы в душе. То, что в ней оказалось, так удивило специалиста, что он решил снять это на видео. Просто взгляните, что там было (надеемся, вы с таким никогда не столкнетесь).