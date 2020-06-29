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Удивился даже сантехник: посмотрите, что можно достать из сливной трубы душа
Источник материала: Tut.by
В одном из отелей США сантехника вызвали для прочистки сливной трубы в душе. То, что в ней оказалось, так удивило специалиста, что он решил снять это на видео. Просто взгляните, что там было (надеемся, вы с таким никогда не столкнетесь).
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