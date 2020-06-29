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В Сети в очередной раз раскрыли цену PlayStation 5

29.06.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Информацию о цене и дате выхода в продажу игровой приставки PlayStation 5, аксессуаров к ней и даже некоторых игр опубликовал источник с ником IronManPS5. Об этом пишет Gizchina.


Издание добавляет: ранее инсайдер отмечался как довольно точными сведениями о приставках, так и нет. Так что к информации ниже, во всяком случае пока, стоит относиться с настороженностью. Впрочем, она совпадает с той, что ранее «ходила» в Сети. Судя по всему, PS5 действительно будет стоить если и не ровно столько же, как указано в таблице выше, то близко к этому.

Так, в Японии PS5 якобы запустится 14 ноября, в остальных странах (как минимум в США, Великобритании и странах Европы) — 20 ноября. Версия приставки с дисководом в штатах будет предлагаться за 499 долларов, цифровая модификация — за 399 долларов. Дополнительный контроллер DualSense оценят в 59,99 долларов, другие аксессуары — от 22,99 до 159 долларов.

Кроме того, инсайдер назвал цену первой эксклюзивной игры для PS5, которая будет доступна на старте продаж — Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ее якобы будут продавать за 39,90 долларов.

Важно: официальная цена устройства в Беларуси наверняка окажется выше. Во-первых, пересчитывать ее будут не с долларов, а с евро (то есть с 499 евро). Во-вторых, из-за расходов на логистику, местный маркетинг и налоги продавать PS5 по аналогичной цене у производителя и его партнеров у нас вряд ли получится.

Ниже — цены популярных сегодня игровых приставок:

 
 
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Скорее всего, приставка поступит в продажу ближе к концу ноября этого года.
 
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