Кобринчанка после участия в «Миссис Минск» стала лицом Calvin Klein

Источник материала: Кобринский вестник

За звание первой столичной красавицы, имеющей в паспорте отметку о замужестве, нынче боролись шестнадцать девушек. Среди них – яркая и эффектная брюнетка Анна Иванюк из Кобрина. Главный титул нашей землячке, увы, не достался. Хотя почему увы?





Результатами конкурса девушка более чем довольна. Ей удалось войти в топ-5, стать «Миссис Инстаграм» и «Миссис зрительских симпатий», а также получить специальный приз – приглашение на фотосъемку Calvin Klein в Москву: теперь Аня – лицо этого бренда.

О конкурсах красоты кобричанка знает не понаслышке. Свой первый титул она получила еще в детстве, став лучшей «мисс» в пионерском лагере «Березка». Потом была победа в номинации «Стиль» на первом fashion-шоу в Бресте в 1998 году и еще несколько дипломов с других конкурсов. Однако в последние годы Анна перешла на другую сторону баррикад – за кулисы. В 2016 году она работала на «Мисс Беларусь» визажистом. Да и вообще в этой сфере у нее уже гораздо больше наград, чем на конкурсах красоты. Самая главная из них – это «серебро» чемпионата Беларуси по моделированию и окрашиванию бровей в 2018 году.







Сегодня у девушки собственная студия бровей и макияжа в Кобрине, а еще она очень востребована как визажист в Бресте и Минске. Живя и работая одновременно в трех городах, Аня умудряется при этом находить еще время и на хобби. Она классно рисует, регулярно занимается спортом и активно помогает благотворительному фонду «Чистые сердца». А в этом году красавица рискнула подписаться и на такое «энергозатратное» мероприятие, как «Миссис Минск».

Подготовка к главному столичному конкурсу красоты длилась три недели. Участницам давали уроки этикета и фотопозирования, по 3-4 часа в день обучали их искусству дефиле. Также в этот период проводились фотосессии и промежуточные конкурсы, чтобы выявить сильнейших в отдельных номинациях.

– Самым сложным испытанием во время подготовки для меня стала разлука с детьми, – признается Zarya.by Анна. – Когда после двух недель тотальной загруженности нам дали два дня выходных, я тут же помчалась домой к ним, а потом снова поехала готовиться к конкурсу, но уже с новыми силами.







У 39-летней Анны двое детей: шестилетняя Мирослава и девятилетний Алекс. Он-то и подбил маму поучаствовать в конкурсе «Миссис Минск», считая ее самой красивой и лучшей, достойной короны.

– Моя самая сильная сторона и главное достоинство – это дружелюбие, никогда никому не завидую, даже если кто-то в чем-то лучше меня, – говорит конкурсантка. – Поэтому, идя на конкурс, я не сильно настраивалась на победу, считая всех девочек достойными ее.

О закулисье конкурса Анна отзывается только хорошо: организаторы и тренеры помогали участницам даже непосредственно перед выходом на сцену. Но самую большую поддержку она чувствовала, как это ни парадоксально, со стороны своих конкуренток.

– Мы были не соперницами, а одной командой, – подчеркивает Анна. – Знали: собьется на сцене одна участница – не заладится у всех. Поэтому всячески старались помогать друг другу: если у кого-то не получалось что-то, исправляли ошибки все вместе.







Во время шоу у девушек было пять конкурсных выходов на сцену: спортивный, два в джинсах и два в вечерних платьях. Анну в зале поддерживали ее подруги из Минска и Кобрина. Огромная армия ее болельщиков собралась и на просторах интернета. Еще накануне соревнования фотография кобринчанки собрала рекордное количество «лайков» в аккаунте конкурса – свыше двух тысяч, что и позволило ей завоевать титулы «Миссис Инстаграм» и «Миссис зрительских симпатий».

– Я очень дорожу каждым «лайком», но больше всего мне понравились комментарии, которые люди оставляли под моим фото. Это были слова поддержки от людей, которых я даже не знаю, которых не видела уже сто лет, с которыми когда-то вместе работала, которые были моими клиентами. Я была просто поражена, что за меня болели люди в разных странах мира. Это бесценно, и у меня нет слов, чтобы выразить им свою благодарность!

В целом же у Ани остались только положительные впечатления об участии в конкурсе. Несмотря на постоянную нервотрепку во время подготовки и огромное волнение на самом шоу, она говорит:

– С удовольствием повторила бы еще раз! В таком конкурсе должна поучаствовать каждая девушка, чтобы хоть на мгновение почувствовать себя королевой.