Продолжение скандала в «гнезде Чижа». «Трайпл» проиграл суд экс-супруге бывшего топа компании

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Логойского района Минской области обязал компанию «Трайпл» заключить договор по водоснабжению и водоотведению с бывшей женой бывшего топ-менеджера «Трайпла» Николая Чукисова Инной. Дело было в том , что 1 июня ее дом в элитном поселке « Логожеск » отключили от водоснабжения из-за долга бывшего мужа перед «Трайплом». Подробности — в материале.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В чем было дело?

В элитном поселке Логожеск, построенном компанией «Трайпл» Юрия Чижа, недавно разразился скандал: в доме Инны Чукисовой 1 июня отключили водоснабжение, а следом собирались и канализацию. Семья уверена: таким образом Юрий Александрович сводит личные счеты с бывшим супругом Инны Николаем Чукисовым: в прошлом он был топ-менеджером одной из компаний группы «Трайпла». Недавно «Трайпл» судился с этой семьей, доказывая якобы ничтожность сделки купли-продажи дома в Логожеске между бывшими супругами, однако проиграл во всех инстанциях.

Но у Чукисова остался долг за дом перед «Трайплом» в размере 135 тысяч долларов. Из этой суммы он за два года выплатил 40 тысяч долларов. И, по его словам, дальше он мог рассчитывать на взаимозачет с Юрием Чижом, потому что собственник «Трайпла» должен ему 140 тысяч долларов. (Речь идет о проигранном Юрием Чижом суде с Владимиром Япринцевым о неосновательном обогащении. Япринцев уступил Чукисову право требования отсуженных денег.)

Но в конце мая «Трайпл» сообщил Инне, что у нее есть задолженность перед этой компанией в размере, эквивалентном 127 тысячам долларов (плюс 65,9 тысячи рублей за пользование этими деньгами). И если она не оплатит их — то ей отключат воду, что и произошло 1 июня. Но Николай Чукисов говорил, что она к этим 120 тысячам его долга не имеет никакого отношения. «Трайпл» это дело никак не комментировал.

Что решил суд?

Поэтому Инна Чукисова подала иск в суд о понуждении «Трайпла» к заключению договора с ней на водоснабжение и водоотведение. И суд встал на ее сторону. В решении сказано, что она не имеет никаких обязательств перед «Трайплом» и у нее нет задолженности перед товариществом собственников «Логожеск Клуб».

Поэтому суд обязал «Трайпл» заключить с ней договор на водоснабжение и водоотведение, а также взыскать с компании 300 рублей в возмещение морального вреда, причиненного Инне Чукисовой. В части заключения договора решение подлежит немедленному исполнению. Его копия имеется в редакции.