|
Продолжение скандала в «гнезде Чижа». «Трайпл» проиграл суд экс-супруге бывшего топа компании
Источник материала: Tut.by
Сегодня суд Логойского района Минской области обязал компанию «Трайпл» заключить договор по водоснабжению и водоотведению с бывшей женой бывшего топ-менеджера «Трайпла» Николая Чукисова Инной.
В чем было дело?
В элитном поселке Логожеск, построенном компанией «Трайпл» Юрия Чижа, недавно разразился скандал: в доме Инны Чукисовой 1 июня отключили водоснабжение, а следом собирались и канализацию. Семья уверена: таким образом Юрий Александрович сводит личные счеты с бывшим супругом Инны Николаем Чукисовым: в прошлом он был топ-менеджером одной из компаний группы «Трайпла». Недавно «Трайпл»
Но у Чукисова остался долг за дом перед «Трайплом» в размере 135 тысяч долларов. Из этой суммы он за два года выплатил 40 тысяч долларов. И, по его словам, дальше он мог рассчитывать на взаимозачет с Юрием Чижом, потому что собственник «Трайпла» должен ему 140 тысяч долларов. (Речь идет о проигранном Юрием Чижом суде с Владимиром Япринцевым о неосновательном обогащении. Япринцев уступил Чукисову право требования отсуженных денег.)
Но в конце мая «Трайпл» сообщил Инне, что у нее есть задолженность перед этой компанией в размере, эквивалентном 127 тысячам долларов (плюс 65,9 тысячи рублей за пользование этими деньгами). И если она не оплатит их — то ей отключат воду, что и произошло 1 июня. Но Николай Чукисов говорил, что она к этим 120 тысячам его долга не имеет никакого отношения. «Трайпл» это дело никак не комментировал.
Что решил суд?
Поэтому Инна Чукисова подала иск в суд о понуждении «Трайпла» к заключению договора с ней на водоснабжение и водоотведение. И суд встал на ее сторону. В решении сказано, что она не имеет никаких обязательств перед «Трайплом» и у нее нет задолженности перед товариществом собственников «Логожеск Клуб».
Поэтому суд обязал «Трайпл» заключить с ней договор на водоснабжение и водоотведение, а также взыскать с компании 300 рублей в возмещение морального вреда, причиненного Инне Чукисовой. В части заключения договора решение подлежит немедленному исполнению. Его копия имеется в редакции.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что это за скандал и что решил суд - в материале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)