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Генпрокуратура: «Публичная клевета, оскорбление в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Административная и уголовная ответственность может грозить за публичную клевету и оскорбления в интернете. Об этом 29 июня напомнили в Генпрокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Граждане жалуются на критику, травлю и даже угрозы в мессенджерах и социальных сетях. Подобные сообщения получили некоторые журналисты, спортсмены и другие публичные личности.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что распространение ложной, унижающей честь и достоинство человека информации наказывается по закону.
Павел Елисеев, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Беларуси:
В частности, распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений, клевета в средствах массовой информации, в сети интернет, в иной сети электросвязи, а также клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления, помимо штрафа, может наказываться арестом либо ограничением свободы сроком до 3 лет.
Аналогичные санкции предусмотрены за умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме.
В то же время законодательство гарантирует свободное выражение мнения вне зависимости от политических взглядов. Делать это необходимо в рамках закона, этики и культуры.
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Генпрокуратура: «Публичная клевета, оскорбление в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону»
Новости Беларуси. Административная и уголовная ответственность может грозить за публичную клевету и оскорбления в интернете. Об этом 29 июня напомнили в...
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