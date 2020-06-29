«Мы должны видеть человека». Президент поручил разработать новые правила поступления в вузы

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы, сообщает телеграм-канал ATN_NEWS.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы должны видеть человека, — заявил президент.

Структуру заданий централизованного тестирования в Беларуси планировали усовершенствовать еще пять лет назад.

— Вообще дальше будем развивать тесты в направлении введения еще одной части, где абитуриенты будут или писать эссе, или писать сочинение, это что касается гуманитарных предметов, или решать какие-то специальные задачи по естественным дисциплинам, — говорил на тот момент министр образования Михаил Журавков. — Мы все больше и больше идем к тому, чтобы индивидуальность абитуриента проявлялась.

Централизованное тестирование в Беларуси ввели в 2003 году. До этого поступающие в вузы сдавали вступительные экзамены.

В первый год ЦТ заменило не только вступительные экзамены, но и выпускные из школы. Но многие получили неудовлетворительные оценки, поэтому нововведение тут же свернули — аттестаты выдали по годовым оценкам. И на следующий год ввели и выпускные экзамены, и ЦТ.

С 2019 года результаты централизованного тестирования начали подсчитывать по новой методике.