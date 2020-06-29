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В «Виталюре» Белгосстрах открыл новый пункт оказания страховых услуг

29.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В «Виталюре» Белгосстрах открыл новый пункт оказания страховых услуг

Уважаемые случчане! Мы рады сообщить Вам, что Белгосстрах открыл новый пункт оказания страховых услуг по адресу: ул. Ленина, д. 146, г. Слуцк (ОДО "Виталюр").

Время работы: ежедневно с 10.00-20.00, перерыв с 12.30-13.00, 16.30-17.00. Подробную информацию можно получить по телефонам: 75-3-51.

Здесь Вы можете заключить договоры по обязательным и добровольным видам страхования.

Представительство Белгосстраха по Слуцкому району

 
 
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Уважаемые случчане! Мы рады сообщить Вам, что Белгосстрах открыл новый пункт оказания страховых услуг по адресу: ул. Ленина, д. 146, г. Слуцк (ОДО «Виталюр»).
 
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