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В «Виталюре» Белгосстрах открыл новый пункт оказания страховых услуг
29.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Уважаемые случчане! Мы рады сообщить Вам, что Белгосстрах открыл новый пункт оказания страховых услуг по адресу: ул. Ленина, д. 146, г. Слуцк (ОДО "Виталюр").
Время работы: ежедневно с 10.00-20.00, перерыв с 12.30-13.00, 16.30-17.00. Подробную информацию можно получить по телефонам: 75-3-51.
Здесь Вы можете заключить договоры по обязательным и добровольным видам страхования.
Представительство Белгосстраха по Слуцкому району
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Уважаемые случчане! Мы рады сообщить Вам, что Белгосстрах открыл новый пункт оказания страховых услуг по адресу: ул. Ленина, д. 146, г. Слуцк (ОДО «Виталюр»).
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