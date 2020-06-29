«Мне 42, и еще хочется интима, но изменить не могу». Читательнице отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Читательница находится в сложных отношениях с мужем. Она не может понять, «ее ли это человек» и расстаются они или нет.

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу alesia. pesenko@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мы с мужем вроде как расстаемся. Вместе были 7 лет.

Он военный. Мы познакомились по интернету, мне было 35, и он мой первый мужчина. Он на 5 лет меня старше, был женат, потом развелся. Он и его родственники рассказывали, что искал новую женщину 10 лет и нашел меня.

Детей я никогда не хотела, да и замуж тоже, но встретив его, впервые захотелось замуж. Про мое нежелание заводить детей он знал, хотя поначалу не воспринял это серьезно. У него есть взрослая дочь, но я не видела, чтобы они общались.

Я писала на листке плюсы, минусы в отношениях с ним. Плюсов больше, но серьезных минусов два. Он любит выпить (при этом неагрессивен). Но у меня резко отрицательное отношение к алкоголю. Пьет несколько раз в неделю, при этом не приходит домой ночевать. Сначала он так поступал раз в три месяца, а последнее время — раз в месяц.

Он очень молчаливый человек, замкнутый, не любит говорить на тему отношений. По поводу исчезновений тоже пыталась и по-хорошему, и строго… Не думаю, что у него есть женщина на стороне, потому что когда до него дозванивалась, то голос был нетрезвый.



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Его прорвало только однажды, совсем недавно, когда после очередного недельного загула он вообще не мог вспомнить, что с ним происходило: пил все время. Потом написал в блокноте, что, как он считал, привело его к неконтролируемому запою: это нежелание идти домой и желание не думать обо мне — я его не привлекаю ни физически, ни эмоционально.

Пока я не прочитала эту записку (она лежала на видном месте, открытая) он относился ко мне по-прежнему — нежно (думала, что чувствует свою вину), но как только я ее прочитала, он стал недовольным, грубым. Хотя мог бы спрятать, если бы не хотел чтобы я видела.

С интимом у проблемы: инициатива почти всегда моя, хотя алкоголь в этом тоже свою роль играет…



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Муж часто ездит в командировки, и на расстоянии у нас отношения лучше, чем когда мы вместе. Сейчас его переводят служить в другой город. Сначала я собиралась ехать с ним, если не сразу (надо сначала найти работу), то спустя какое-то время. И вот сейчас вскрылся этот нарыв.

Сижу часто на сайтах знакомств, мне 42, и еще хочется интима, но изменить не могу. Муж после той записки все равно говорит, что я для него родная, он для меня тоже родной. Иногда в постели крепко прижмет меня, руку гладит.

Но при этом говорит, что у нас нет общих целей. Но я не согласна: надо квартиру получить, обустроить, ремонт сделать. Еще мне нравится путешествовать с ним, маршруты придумываем вместе, быть вместе всю жизнь… Я даже к ясновидящей ходила узнать, мой это человек или нет, но она толком ничего так и не сказала…

Комментарий психолога:



Анна Ефремова, психолог

Центра успешных отношений

Из вашего письма понятно, что тяжело в отношениях с мужем, но и расставаться не хочется. Но так и не понятно, совет в чем вы хотите?

Вы два раза упоминаете о самых больших «минусах»: его тяга к алкоголю, что служит поводом не ночевать дома. Похоже на то, что это и есть самое больное: муж избегает контакта с вами. Как думаете, только ли «отсутствие общих целей» является причиной?

Вы говорите, что вам не нужно ничего, лишь бы был рядом. Остаётся понять: что значит для вас — «рядом» и что для вас — «ваш человек»?

Вы проговариваете «общие» цели, не обращая внимания на то, что муж их не видит, а вы знаете его цели за него. Вы заняты только своими желаниями и планами, в которых ваш муж играет роль, отведенную вами. Сравниваете свои отношения с другими, пытаетесь получить руководство к своей жизни и узнать «свой или не свой» человек — у психолога, гадалки и т. д., избегая саму себя, свою чувствительность. Даже фраза «вроде как расстаемся» — про то, что вы оба так и не прояснили отношения. Ощущение, что вы не слышите друг друга и даже не разговариваете о том, что для каждого из вас обоих самое важное.

Я придерживаюсь взгляда, что отношения двум людям нужны для того, чтобы они приносили удовольствие, делали жизнь лучше и теплей. А недопонимания разрешаются откровенными разговорами, где открыто и честно обсуждаются переживания, желания и возможности. Где двое слушают и слышат друг друга, отзываются на боль и вместе придумывают, как сделать друг другу хорошо.



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Если каждый прячет свои страдания внутрь или бросается ими в другого — это не про отношения. Это про незрелость и нечувствительность, непонимание прежде всего себя и невозможность понять другого. И тогда двое живут в иллюзиях и ожидании чуда, которое может что-то изменить.

Попробуйте остановиться в своих целях и планах, касающихся внешнего обустройства семьи, где внутренние отношения еще не выстроены.

Вот вам 5 шагов с чего можно начать изменения.

Составьте список того, что для вас очень важно в отношениях. Еще один: что превращает совместную жизнь в страдание. Посмотрите, чего в ваших отношениях сейчас больше: из первого или второго списка. Спросите себя, как долго вы сможете это выдержать и что лично каждый из вас может сделать, чтобы самые важные потребности в отношениях стали возможны.

Быть может, это будет первым шагом задуматься, в какой реальности вы сейчас находитесь и что вам делать дальше.

Также рекомендую вам книги:

Соня Бэнкс, Линда Андерсон, Мишель Оуэна: «Пойми меня, если сможешь. Почему нас не слышат близкие и как это прекратить».

Она о том, как быть услышанным, понять другого и донести близким людям то, что очевидно и необходимо для нас. О правилах отношений, с которыми можно найти понимание, подобрать слова и освободить отношения от груза недосказанности.

Хелен Хант, Харвилл Хендрикс: «Любовь на всю жизнь».

Книга о том, почему люди ссорятся и расстаются, как люди выбирают партнеров, почему возникает недопонимание и как прийти к осознанным отношениям.