|
«Мне 42, и еще хочется интима, но изменить не могу». Читательнице отвечает психолог
Источник материала: Tut.by
Читательница находится в сложных отношениях с мужем. Она не может понять, «ее ли это человек» и расстаются они или нет.
— Мы с мужем вроде как расстаемся. Вместе были 7 лет.
Он военный. Мы познакомились по интернету, мне было 35, и он мой первый мужчина. Он на 5 лет меня старше, был женат, потом развелся. Он и его родственники рассказывали, что искал новую женщину 10 лет и нашел меня.
Детей я никогда не хотела, да и замуж тоже, но встретив его, впервые захотелось замуж. Про мое нежелание заводить детей он знал, хотя поначалу не воспринял это серьезно. У него есть взрослая дочь, но я не видела, чтобы они общались.
Я писала на листке плюсы, минусы в отношениях с ним. Плюсов больше, но серьезных минусов два. Он любит выпить (при этом неагрессивен). Но у меня резко отрицательное отношение к алкоголю. Пьет несколько раз в неделю, при этом не приходит домой ночевать. Сначала он так поступал раз в три месяца, а последнее время — раз в месяц.
Он очень молчаливый человек, замкнутый, не любит говорить на тему отношений. По поводу исчезновений тоже пыталась и по-хорошему, и строго… Не думаю, что у него есть женщина на стороне, потому что когда до него дозванивалась, то голос был нетрезвый.
Его прорвало только однажды, совсем недавно, когда после очередного недельного загула он вообще не мог вспомнить, что с ним происходило: пил все время. Потом написал в блокноте, что, как он считал, привело его к неконтролируемому запою: это нежелание идти домой и желание не думать обо мне — я его не привлекаю ни физически, ни эмоционально.
Пока я не прочитала эту записку (она лежала на видном месте, открытая) он относился ко мне по-прежнему — нежно (думала, что чувствует свою вину), но как только я ее прочитала, он стал недовольным, грубым. Хотя мог бы спрятать, если бы не хотел чтобы я видела.
С интимом у проблемы: инициатива почти всегда моя, хотя алкоголь в этом тоже свою роль играет…
Муж часто ездит в командировки, и на расстоянии у нас отношения лучше, чем когда мы вместе. Сейчас его переводят служить в другой город. Сначала я собиралась ехать с ним, если не сразу (надо сначала найти работу), то спустя какое-то время. И вот сейчас вскрылся этот нарыв.
Сижу часто на сайтах знакомств, мне 42, и еще хочется интима, но изменить не могу. Муж после той записки все равно говорит, что я для него родная, он для меня тоже родной. Иногда в постели крепко прижмет меня, руку гладит.
Но при этом говорит, что у нас нет общих целей. Но я не согласна: надо квартиру получить, обустроить, ремонт сделать. Еще мне нравится путешествовать с ним, маршруты придумываем вместе, быть вместе всю жизнь… Я даже к ясновидящей ходила узнать, мой это человек или нет, но она толком ничего так и не сказала…
Комментарий психолога:
Из вашего письма понятно, что тяжело в отношениях с мужем, но и расставаться не хочется. Но так и не понятно, совет в чем вы хотите?
Вы два раза упоминаете о самых больших «минусах»: его тяга к алкоголю, что служит поводом не ночевать дома. Похоже на то, что это и есть самое больное: муж избегает контакта с вами. Как думаете, только ли «отсутствие общих целей» является причиной?
Вы говорите, что вам не нужно ничего, лишь бы был рядом. Остаётся понять: что значит для вас — «рядом» и что для вас — «ваш человек»?
Вы проговариваете «общие» цели, не обращая внимания на то, что муж их не видит, а вы знаете его цели за него. Вы заняты только своими желаниями и планами, в которых ваш муж играет роль, отведенную вами. Сравниваете свои отношения с другими, пытаетесь получить руководство к своей жизни и узнать «свой или не свой» человек — у психолога, гадалки и т. д., избегая саму себя, свою чувствительность. Даже фраза «вроде как расстаемся» — про то, что вы оба так и не прояснили отношения. Ощущение, что вы не слышите друг друга и даже не разговариваете о том, что для каждого из вас обоих самое важное.
Я придерживаюсь взгляда, что отношения двум людям нужны для того, чтобы они приносили удовольствие, делали жизнь лучше и теплей. А недопонимания разрешаются откровенными разговорами, где открыто и честно обсуждаются переживания, желания и возможности. Где двое слушают и слышат друг друга, отзываются на боль и вместе придумывают, как сделать друг другу хорошо.
Если каждый прячет свои страдания внутрь или бросается ими в другого — это не про отношения. Это про незрелость и нечувствительность, непонимание прежде всего себя и невозможность понять другого. И тогда двое живут в иллюзиях и ожидании чуда, которое может что-то изменить.
Попробуйте остановиться в своих целях и планах, касающихся внешнего обустройства семьи, где внутренние отношения еще не выстроены.
Вот вам 5 шагов с чего можно начать изменения.
Быть может, это будет первым шагом задуматься, в какой реальности вы сейчас находитесь и что вам делать дальше.
Также рекомендую вам книги:
Она о том, как быть услышанным, понять другого и донести близким людям то, что очевидно и необходимо для нас. О правилах отношений, с которыми можно найти понимание, подобрать слова и освободить отношения от груза недосказанности.
Книга о том, почему люди ссорятся и расстаются, как люди выбирают партнеров, почему возникает недопонимание и как прийти к осознанным отношениям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект "Советы психологов" на LADY
|
Свежие газеты
Архив (Разное)