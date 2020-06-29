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Белнефтехим про цены на бензин: «Только при необходимости плавная корреция на 1 копейку в неделю»

29.06.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цены на топливо в Беларуси не меняются уже 50 дней. При этом, по информации концерна Белнефтехим, уровень розничных цен у нас остается ниже на 7−11%, чем в Украине, и на 35−48%, чем в странах Балтии. В интервью «Вестнику «Белнефтехима» зампред концерна Светлана Гурина рассказала о том, что будет с ценами на топливо дальше.


Фото: Reuters

В последний раз, напомним, ценники на заправках переписывали 10 мая — тогда бензин подешевел на 1 копейку. Всего в этом году цены менялись 14 раз.

По данным Белнефтехима, с начала года в долларовом эквиваленте цены снижены на 10%. Как отмечают в концерне, динамика изменения розничных цен на топливо в Беларуси в период беспрецедентного роста волатильности цен на нефть в 2020 году была идентична динамике в сопредельных государствах.

Сейчас же мировые котировки на нефть показывают устойчивый рост. За первую декаду июня котировка нефти марки Urals выросла на 35% по сравнению со средним уровнем котировок за май.

— Но не только изменение цен на нефть определяет стоимость топлива на внутреннем рынке любого государства, — говорит Светлана Гурина. — Кроме мировых котировок нефти существенное влияние на цену топлива оказывают баланс спроса и предложения как в конкретном регионе, так и на рынках сопредельных стран, колебание курса национальной валюты, налогообложение.

По ее словам, менять ценовую стратегию Белнефтехим в ближайшее время не планирует.

— Только при необходимости может быть сделана плавная коррекция не более чем на 1 копейку в неделю с учетом мониторинга всех условий работы НПЗ, — подчеркнула зампред концерна.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Кроме мировых котировок нефти существенное влияние на цену топлива оказывают баланс спроса и предложения как в конкретном регионе, так и на рынках сопредельных...
 
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