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МВД: Проводится доследственная проверка о «противоправной деятельности Валерия Цепкало»
Источник материала: Tut.by
МВД Беларуси проводит проверку по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало, рассказала TUT.BY пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
— Для проведения доследственной проверки в Министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало В.В. Сейчас проводится проверка, — рассказала TUT.BY пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Как сообщили несколько Телеграм-каналов, заявление на Валерия Цепкало написал Седат Игдеджи, турецкий и белорусский бизнесмен, владелец группы строительных компаний, которые участвовали в возведении объектов ПВТ. В
Валерий Цепкало в
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В МВД поступили материалы по заявлению гражданина Турции «об имевших место фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало».
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