Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности.

В подавляющем большинстве случаев непосредственной причиной травмирования людей на железнодорожных путях является их невнимательность при нахождении на объектах железной дороги, личная неосторожность при переходе путей, в том числе в запрещенных местах, использование мобильной гарнитуры (наушники).

В 2020 году в Смолевичском направлении зафиксирован факт травмирования граждан железнодорожным поездом: 27.05.2020 в 19.50 поездом сообщением Орша Центральная – Минск Пассажирский при подъезде к остановочному пункту Барсуки смертельно травмирован гражданин Н.

Безопасность на железной дороге в ваших руках, не пренебрегайте Правилами поведения на железной дороге:

Переходите железнодорожные пути только в установленных местах. Не переходите железнодорожное полотно сразу после прохода поезда, не убедившись в отсутствии встречного.

Не подходите к краю платформы. Двигайтесь вдоль железнодорожной дороги не ближе 5 метров от края рельса.

Не ходите по железнодорожным путям. Помните, тормозной путь поезда около 1000 метров.

Не подлезайте под вагоны стоящего поезда и не перелезайте через автосцепки для перехода через занятые пути.

Не переходите железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме, а также во время его закрытия или при красном сигнале светофора.

Не влезайте на крыши вагонов и контактные опоры. Не прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсу. Помните, напряжение в контактной сети более 25000 вольт.

Помощник Минского

транспортного прокурора А.В. Золотарева