Генпрокуратура: публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону

Источник материала: ОНТ

Клевета и оскорбления в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону. Об этом сегодня заявили в генеральной прокуратуре Беларуси.

В последнее время в МВД фиксируют значительный рост числа обращений и жалоб на клевету и оскорбления в интернете. За подобные действия может наступать и административная, и уголовная ответственность.

Павел Елисеев, и. о. начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Беларуси: «Генеральная прокуратура призывает обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения. Не допускать действий, нарушающих права других лиц, независимо от политических убеждений социальной и профессиональной принадлежности последних. Обращения жалоб граждан по обозначенной тематике находятся на особом контроле Генеральной прокуратуры».

В период избирательных кампаний полемика и обмен мнениями могут достигать особого накала, но это нормальный процесс для любого демократического государства. Однако сопутствующим условием является, прежде всего, соблюдение элементарной культуры общения, когда дискуссия не переходит границы приличия либо закона, подчеркнули в Генеральной прокуратуре.

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