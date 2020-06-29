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Генпрокуратура: публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону
Источник материала: ОНТ
Клевета и оскорбления в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону. Об этом сегодня заявили в генеральной прокуратуре Беларуси.
В последнее время в МВД фиксируют значительный рост числа обращений и жалоб на клевету и оскорбления в интернете. За подобные действия может наступать и административная, и уголовная ответственность.
В период избирательных кампаний полемика и обмен мнениями могут достигать особого накала, но это нормальный процесс для любого демократического государства. Однако сопутствующим условием является, прежде всего, соблюдение элементарной культуры общения, когда дискуссия не переходит границы приличия либо закона, подчеркнули в Генеральной прокуратуре.
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Клевета и оскорбления в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону. Об этом сегодня заявили в генеральной прокуратуре Беларуси. В последнее время...
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