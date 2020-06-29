Лукашенко пообещал педагогам рост зарплат

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко провел встречу с педагогическим активом и пообещал повышение зарплат в отрасли.

В Минске проходит встреча действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с 1000 педагогов высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, а также общего, среднего и дошкольного образования.

Во время выступления перед педагогами и учеными Александр Лукашенко заявил, что они не просто обучают квалифицированных специалистов, а прежде всего воспитывают “граждан страны”, передает БЕЛТА .

«Кто хайпует, кто постит в интернете. А вас я считаю действительно мнение формирующими людьми… Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формируете мнение нашего народа», — заметил президент. — Нам надо идти вперед и думать о развитии нашей страны».

Именно поэтому действующий президент пообещал им повышение зарплат до уровня выше среднего по стране.

По его словам, начато поэтапное повышение зарплаты и профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки президент пообещал довести заработную плату у них до 150% от средней по стране.