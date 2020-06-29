ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко пообещал педагогам рост зарплат

29.06.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко провел встречу с педагогическим активом и пообещал повышение зарплат в отрасли.

В Минске проходит встреча действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с 1000 педагогов высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, а также общего, среднего и дошкольного образования.

Во время выступления перед педагогами и учеными Александр Лукашенко заявил, что они не просто обучают квалифицированных специалистов, а прежде всего воспитывают “граждан страны”, передает БЕЛТА.

«Кто хайпует, кто постит в интернете. А вас я считаю действительно мнение формирующими людьми… Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формируете мнение нашего народа», — заметил президент. — Нам надо идти вперед и думать о развитии нашей страны».

Именно поэтому действующий президент пообещал им повышение зарплат до уровня выше среднего по стране.

По его словам, начато поэтапное повышение зарплаты и профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки президент пообещал довести заработную плату у них до 150% от средней по стране.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко провел встречу с педагогическим активом и пообещал повышение зарплат в отрасли.
 
Новости дня
Новости разные
 
76 лет назад Глусский район был освобожден от фашистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика