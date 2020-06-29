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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 15 тонн ячменя увезли с территории закрытого зернохранилища в Несвижском районе О происшествии в милицию сообщил руководитель предприятия. По его словам, инцидент случился ночью. На месте работали сотрудники милиции и следователи. В ходе...

О происшествии в милицию сообщил руководитель предприятия. По его словам, инцидент случился ночью. На месте работали сотрудники милиции и следователи. В ходе разбирательств выяснилось: имущество забрали из бункера, жулики были на большегрузе. Следы протектора авто, сломанный навесной замок, цепь с веревкой - это то, что осталось после визита злоумышленников. У стражей порядка появилась и первая версия произошедшего. Речь шла о причастности сотрудников организации. Предположение о движении машины в сторону Брестской области не нашло своего подтверждения и завело правоохранителей в тупик. Но вскоре водитель во всем сознался, а также рассказал о своих соучастниках. Это экс-сотрудник предприятия и нынешний работник. Сообщается, что ночью мужчины подъехали к воротам, сбили замок, а после отправились на авто к бункеру с зерном. Уже там кузов был наполнен угодьями. Всего 16 тонн зерна на сумму, равную 7 тысячам рублей.