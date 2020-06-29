ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Московские полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды

29.06.2020 19:36 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Проценты бывают разные - реальные и небывалые. В этой истории клиентов финансово-кредитной организации приманили просто заоблачными выплатами -  720 % годовых! И если обычных людей можно убедить, что возможно все, то силовики в такие подарки не верят. Московские полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды и разоблачили ее участников. 

Подозреваемых четверо. А вот обманутых вкладчиков  более 250 человек. Впечатляет и общая сумма ущерба - 300 миллионов российских рублей. Как последователи Мавроди проворачивают свои махинации, расскажет Елизавета Лакотко.  

Сколько людей поверили столь заоблачным обещаниям, подсчитать трудно. А вот количество тех, кто пролетел и не увидел небо в алмазах, известно - это свыше 250 человек. Все они стали добровольными вкладчиками и невольными жертвами финансовой пирамиды. 

Московские полицейские схему раскрыли и задержали участников махинаций. Это четыре человека во главе идеи стояла женщина. 

Вкладчики говорят, что эта финансовая организация уже закрывалась в связи с тем, что Центральный банк России не продлил ей лицензию. Но чудесным образом фирма воскресала, переехала и начала вновь заманивать бывших клиентов. Списки-то остались. 

Как и в любой финансовой пирамиде, клиенты получали доходы только за счет взносов новых вкладчиков. Кто-то успел остаться в плюсе, другие ушли в минус. Общая сумма ущерба впечатляет  -  300 миллионов российских рублей. Сколько лет мелкими перебежками фирма вела свою деятельность, не сообщается. Неизвестно, смогут ли люди вернуть свои сбережения. Вероятно, исход, как и в любой финансовой пирамиде, таков: в выигрыше организаторы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проценты бывают разные - реальные и небывалые. В этой истории клиентов финансово-кредитной организации приманили просто заоблачными выплатами -  720 % годовых! И...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Хельсинки прогремел взрыв в театре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика