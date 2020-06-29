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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Московские полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды Проценты бывают разные - реальные и небывалые. В этой истории клиентов финансово-кредитной организации приманили просто заоблачными выплатами - 720 % годовых! И...

Проценты бывают разные - реальные и небывалые. В этой истории клиентов финансово-кредитной организации приманили просто заоблачными выплатами - 720 % годовых! И если обычных людей можно убедить, что возможно все, то силовики в такие подарки не верят. Московские полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды и разоблачили ее участников.Подозреваемых четверо. А вот обманутых вкладчиков более 250 человек. Впечатляет и общая сумма ущерба - 300 миллионов российских рублей. Как последователи Мавроди проворачивают свои махинации, расскажетСколько людей поверили столь заоблачным обещаниям, подсчитать трудно. А вот количество тех, кто пролетел и не увидел небо в алмазах, известно - это свыше 250 человек. Все они стали добровольными вкладчиками и невольными жертвами финансовой пирамиды.Московские полицейские схему раскрыли и задержали участников махинаций. Это четыре человека во главе идеи стояла женщина.Вкладчики говорят, что эта финансовая организация уже закрывалась в связи с тем, что Центральный банк России не продлил ей лицензию. Но чудесным образом фирма воскресала, переехала и начала вновь заманивать бывших клиентов. Списки-то остались.Как и в любой финансовой пирамиде, клиенты получали доходы только за счет взносов новых вкладчиков. Кто-то успел остаться в плюсе, другие ушли в минус. Общая сумма ущерба впечатляет - 300 миллионов российских рублей. Сколько лет мелкими перебежками фирма вела свою деятельность, не сообщается. Неизвестно, смогут ли люди вернуть свои сбережения. Вероятно, исход, как и в любой финансовой пирамиде, таков: в выигрыше организаторы.