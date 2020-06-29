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Житель Пружанского района обнаружил на своем участке костные останки

29.06.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Пружанского района обнаружил на своем участке костные останки, сообщили БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Житель Пружанского района обнаружил на своем участке костные останки

В органы внутренних дел 24 июня обратился житель городского поселка Шерешево. Со слов мужчины, он копал яму под канализацию на своем земельном участке и наткнулся на костные человеческие останки. На место выезжала следственно-оперативная группа с участием специалистов ГКСЭ.

При осмотре костных фрагментов предварительно установлено, что давность их захоронения превышает 50 лет. Для установления, какому количеству людей они принадлежат, а также точной их давности назначена медико-криминалистическая экспертиза.

Житель Пружанского района обнаружил на своем участке костные останки

По словам местных жителей, на месте обнаружения костных останков находилась каплица XVII века, которая была разрушена в военное время. Проводится проверка.

 
 
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  Житель Пружанского района обнаружил на своем участке костные останки, сообщили БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской...
 
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