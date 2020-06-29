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МВД начало проверять Цепкало: на него потребовали завести уголовное дело

29.06.2020 17:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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МВД Беларуси проводит проверку по заявлению гражданина Турции, который пожаловался на противоправную деятельность Валерия Цепкало. Об этом TUT.by рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«Для проведения доследственной проверки в Министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало В.В. Сейчас проводится проверка», – заявила Чемоданова.

Судя по опубликованному в телеграм-каналах документу, заявление на Цепкало с просьбой завести против него уголовное дело написал Седат Игдеджи. Он – турецкий и беларуский бизнесмен, владеет группой компаний, которые участвовали в строительстве объектов ПВТ. В интервью dev.by Игдеджи назвался тем самым подрядчиком, который возводил дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой. В беседе с журналистами Седат сказал, что за услуги Цепкало ему ничего не заплатил. Экс-глава ПВТ, в свою очередь, назвал эту информацию «чушью».

Читайте по теме: Вы знали, что Цепкало вёл Лукашенко на выборы-94? А что ПВТ обзванивают против него? Вот полная история – раз уж все спорят о нём

 
 
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МВД Беларуси проводит проверку по заявлению гражданина Турции, который пожаловался на противоправную деятельность Валерия Цепкало. Об этом TUT.by...
 
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