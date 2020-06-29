|
Около 30 погибших и десятки пропавших без вести. На реке в Бангладеш затонуло судно
Источник материала: СТВ
Новости Бангладеш. На реке в Бангладеш развернулась масштабная поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После аварии одна из лодок, на борту которой находилось около 50 пассажиров, затонула. Спасатели извлекли из воды тела 30 погибших. Среди них есть женщины и дети. Число жертв может возрасти. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Бангладеш. На реке в Бангладеш развернулась масштабная поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько десятков...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)