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Около 30 погибших и десятки пропавших без вести. На реке в Бангладеш затонуло судно

29.06.2020 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бангладеш. На реке в Бангладеш развернулась масштабная поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков человек пропали без вести в результате столкновения двух судов.

Около 30 погибших и десятки пропавших без вести. На реке в Бангладеш затонуло судно

Около 30 погибших и десятки пропавших без вести. На реке в Бангладеш затонуло судно

После аварии одна из лодок, на борту которой находилось около 50 пассажиров, затонула. Спасатели извлекли из воды тела 30 погибших. Среди них есть женщины и дети. Число жертв может возрасти. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Новости Бангладеш. На реке в Бангладеш развернулась масштабная поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько десятков...
 
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